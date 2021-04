Burgdorf

Die von der Region Hannover verhängte nächtliche Ausgangssperre, die helfen soll, die steigenden Infektionen mit dem Corona-Virus einzudämmen, gilt ab dem 1. April auch in Burgdorf. Wie genau aber kontrolliert werden soll, dass nur Menschen mit triftigen Gründen zwischen 22 und 5 Uhr unterwegs sind, und welche Sanktionen allen anderen drohen – darüber befanden sich Region, Kommunen und Polizei am Mittwoch noch in Abstimmung.

Ausgangssperre: Polizei richtet sich auf verstärkte Kontrollen ein

Ob Maskenpflicht auf dem Burgdorfer Wochenmarkt oder Verbot, sich in Gruppen etwa im Stadtpark zu treffen: Schon da sorgten die Beamten der Burgdorfer Polizeiinspektion (PI) dafür, dass die Maßnahmen eingehalten wurden. Und das wird wohl auch so bleiben. „Die Polizei ist grundsätzlich die zuständige Vollzugsbehörde“, sagt Nils Becker, Einsatzleiter bei der PI Burgdorf. Wichtig dabei: Damit Vorschriften auch in allen Regionskommunen einheitlich umgesetzt werden, erstelle die Polizeidirektion Hannover das entsprechende Einsatzkonzept zentral in Rücksprache mit der Region Hannover.

„Die rechtliche Basis dazu bietet die Allgemeinverfügung der Region“, erläutert Polizeisprecher Michael Bertram. Ohne deren Veröffentlichung ließe sich insbesondere über mögliche Sanktionen noch nichts sagen. Auch über die Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften der Kommunen sei man noch in Abstimmung. Von Sebastian Kattler, dem Sprecher der Stadt Burgdorf hieß es dazu: „Die Handhabung der Ausgangssperre wird derzeit noch intern vonseiten der Verwaltung geprüft.“ Von der Region Hannover lag bis Mittwochvormittag noch keine Stellungnahme vor.

Verstoß gegen Corona-Verordnung kann mit Bußgeld geahndet werden

Polizeisprecher Bertram war zuversichtlich, dass die Rahmenbedingungen bald klar seien: „Als es um andere Maßnahmen wie die Maskenpflicht am Maschsee ging, war das auch innerhalb von 48 Stunden geklärt.“ Laut Niedersächsischer Corona-Verordnung begeht jemand, der „vorsätzlich oder fahrlässig“ gegen eine Anordnung verstößt, eine Ordnungswidrigkeit. Unter anderem je nach Grad der daraus entstehenden Gefährdung für die „öffentliche Gesundheit“ kann die zuständige Verwaltungsbehörde ein Bußgeld anordnen – das im Maximalfall bis zu 25.000 Euro betragen kann.

Burgdorfs Einsatzleiter Becker setzt bei den Kontrollen vor Ort bisher auf Konsequenz und Kommunikation. „Es ist wichtig, mit den Leuten zu reden.“ Ganz einfach werde die Dienstplanung für den Zeitraum der zunächst bis zum 12. April angeordneten Ausgangssperre nicht, da für die Kontrollen in den Nachtstunden voraussichtlich mehr Personal benötigt würde.

Von Sandra Köhler