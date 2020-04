Autofahrer muss nach Unfall den Führerschein abgeben

Dachtmissen

Alkoholisiert und zu schnell unterwegs: Ein 29 Jahre alter Mann aus Lehrte ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Skoda Rapid offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve am Ortseingang von Dachtmissen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte nach Aussage einer Polizeisprecherin an der Salzstraße mit einer Straßenlaterne

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest – deshalb musste der Mann eine Blutprobe abgeben, zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Antje Bismark