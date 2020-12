Das war es mit normalem Unterricht für die 3400 Schüler der BBS Burgdorf für dieses Jahr: Die Schulleitung reagiert auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie und stellt den Schulbetrieb auf Distanzunterricht um.

Letzter normaler Schultag an der BBS am Berliner Ring in diesem Jahr: Ab Montag stellt die Schule auf Distanzunterricht um. Quelle: Joachim Dege