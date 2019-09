Krätze

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Krätze seine Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Frau konnte sich zu Nachbarn retten und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. Die Polizei konnte den Täter festnehmen. Der an einer psychischen Erkrankung leidende Mann ist den Behörden seit Langem wegen schwerer Gewaltausbrüche bekannt.

Opfer bittet Nachbarin schreiend um Hilfe

Nach Darstellung von Zeugen stürzte das 51 Jahre alte Opfer am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr aus der Haustür des Einfamilienhauses und schrie laut um Hilfe. Dabei presste die Frau ihre Hände gegen den Bauch. Sie traf auf eine Nachbarin, die gerade mit ihren beiden eigenen Kindern und einem Besuchskind zu einem Spaziergang aufbrechen wollte. Die verletzte Frau rief ihr zu, sie solle eilends ihre Kinder fortbringen und sich selbst und auch sie in Sicherheit bringen. Daraufhin verbarrikadierten sich alle zusammen im Haus der Nachbarin, deren Mann die Polizei alarmierte.

Das Fahrzeug des Opfers parkt vor der Garage des Hauses, in der die Bluttat geschah. Quelle: Joachim Dege

Zeugen berichten zudem, der mutmaßliche Täter habe zunächst mit wirrem Gesichtsausdruck im Türrahmen des Wohnhauses gestanden, sei dann in das Haus zurückgegangen, wenig später aber wieder herausgekommen und Richtung Katensen davongegangen. Als er bemerkte, dass ihn der Nachbar verfolgte, sei er zu einem nahen Wald gerannt.

Zur Galerie Das Haus, in dem die Gewalttat geschah, liegt an einer idyllischen Dorfstraße. Die Häuser dort grenzen direkt ans Feld.

Die Polizei war wenig später mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle, nahm mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung des Täters auf und kümmerte sich um die verletzte Frau. Kurze Zeit später gelang es Polizisten, den Flüchtigen festzunehmen. Ein Haftrichter sollte noch am Mittwoch entscheiden, was mit dem Messerstecher passiert. Ein Rettungshubschrauber landete im Garten hinter dem Haus, in dem es zu dem Übergriff gekommen war, berichtete die Nachbarin.

Kleine Kinder in Angst und Schrecken versetzt

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Tat bereits um 12 Uhr passierte. Anschließend habe der Täter seine Frau, mit der er trotz Scheidung und zahlreicher aktenkundiger Gewaltexzesse nach wie vor zusammenlebt, drei Stunden lang gewaltsam festgehalten.

Die Nachbarin berichtete, dass sich die verletzte Frau ihre Wunde offenbar bereits selbst abgebunden hatte, bevor sie aus dem Haus geflüchtet sei. Die kleinen Kinder seien wegen des Trubels und der vielen Polizeibeamten in Angst und Schrecken versetzt worden, erzählte sie weiter.

Die Kriminalpolizei hat das Haus im Krätzer Winkel versiegelt. Quelle: Joachim Dege

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen zurzeit nicht von einer Tötungsabsicht aus, sondern ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung, wie aus einer von der Staatsanwaltschaft Hildesheim autorisierten Mitteilung hervorgeht. Das Haus ist mittlerweile versiegelt. Polizeibeamte vernahmen auch am Mittwochvormittag noch Nachbarn.

Polizeibekannter Täter leidet an paranoider Schizophrenie

Der Täter hatte erst vor wenigen Wochen in Burgdorf vor Gericht gestanden, nachdem er im Frühjahr eine junge Prostituierte mit einem Messer bedroht und eingesperrt hatte. Das Gericht hatte den Prozess unterbrochen und ein Gutachten beauftragt, um festzustellen, ob der Mann schuldfähig ist. Bei einem Klinikaufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hatten Ärzte bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Patienten, die daran leiden, entwickeln Wahnvorstellungen und Halluzinationen, häufig auch Zorn und Angst. Bisweilen neigen die Betroffenen zu Gewalt gegen sich selbst und Dritte.

Von Joachim Dege