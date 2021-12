Burgdorf

„Wir möchten allen städtischen Angestellten ein Impfangebot unterbreiten“, sagt Nicole Raue, Leiterin der Abteilung Zentrale Dienste im Rathaus. Mit diesem Satz reagiert sie auf die Kritik und den Unmut von Eltern, weil die Kitas unter Burgdorfer Trägerschaft an diesem Montag bereits am Mittag schließen. Ihren Angaben zufolge ist ein mobiles Impfteam unterwegs, um Beschäftigen in den Kitas und im Rathaus, dem Betriebshof und anderen Bereichen der Verwaltung eine Erst-, Zweit- oder zumeist Booster-Impfung zu geben.

Eltern kritisieren erneuten Ausfall der Betreuung

Dieses Vorgehen stößt insbesondere in Otze bei Eltern auf großes Unverständnis, dort müssen sich Mütter und Väter seit Monaten mit Ausfallzeiten arrangieren und Back-Up-Betreuungen organisieren. „Direkt in der Stadt gibt es ein Impfzentrum, das seit Wochen öffnet und bei dem man derzeit schnell eine Impfung bekommt“, sagt eine Mutter und fügt hinzu, in der vergangenen Woche habe das Boostern inklusive Wartezeit 35 Minuten gedauert. Hinzu kämen breit gefächerte Angebote an den Wochenenden, selbst in und um Burgdorf, die jede und jeder nutzen könne. Sie könne deshalb nicht nachvollziehen, weshalb alle anderen Arbeitnehmer ihre Freizeit für die Spritze nutzen müssten – städtische Angestellte aber die Arbeitszeit dafür nutzen.

Für sie bedeute die verkürzte Öffnungszeit am Montag, dass sie liegen gebliebene Arbeit zu einer anderen Zeit erledigen müsse, weil letztlich die Betreuung über 4,5 Stunden fehle. „Inzwischen ist es fast die Regel, dass die Kita aufgrund nicht vorhandener Mitarbeiter nicht komplett öffnen kann“, sagt sie und hätte sich deshalb für die jetzige Situation mehr Verständnis für die Familien gewünscht. Denn: Auf Nachfrage in der Einrichtung, wie sie möglichen Ausfall nach Impfreaktionen kompensieren wolle, habe sie die Information erhalten, dass die Kita bei nur einem Ausfall nicht betreuen könne. Als Konsequenz suche sie nun eine alternative Betreuung, denn die Erfahrung der vergangenen Wochen und Monate habe gezeigt, dass es keinerlei Verlässlichkeit mehr gebe.

Andere Kommunen in der Region Hannover haben dieses Angebot an Kita-Beschäftigte nicht unterbreitet, wie eine Umfrage ergab. Bereits im April hatte die Stadt alle Einrichtungen an einem Montag geschlossen, nachdem die Erzieherinnen und Erzieher an einem Sonntag geimpft worden waren – aus Angst vor kurzfristigen Ausfällen. In Isernhagen blieben die Kitas seinerzeit an einem Freitag zu, weil die Verwaltung deren Personal impfen ließ. Für Sehndes städtische und freie Kitas organisierten die Träger im April zwei freie Tage: zum Impfen und wegen möglicher Reaktionen. Jetzt gibt es aber keine Einschränkungen für den Piks.

Von Antje Bismark