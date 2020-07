Burgdorf

Nicht Lehrer haben in diesen Tagen den Hut auf in den Berufsbildenen Schulen (BBS) Burgdorf am Berliner Ring. Bauarbeiter haben jetzt das Sagen. Die Region Hannover lässt gegenwärtig den Brandschutz auf den gesetzlich geforderten Stand bringen, in dem Teil des Schulgebäudes, der die Fahrzeugtechnik beherbergt. Außerdem wird in den Gebäudetrakten C und D das Dach saniert sowie mit neuen Unterrichtscontainern das Raumangebot erweitert.

Die Region lässt das Dach des Schulgebäudes sanieren und den Brandschutz aufrüsten.

Die groß angelegten Bauaktivitäten sind nicht zu übersehen. Erdhügel und Sandhaufen türmen sich auf den Wegen und in den Zufahrten auf. Teilweise ist der Boden auf dem Außengelände aufgerissen, damit dort Leitungen und Rohre verlegt werden können. Baugerüste sorgen für Sicherheit, Baufahrzeuge transportieren Baumaterialien von A nach B. Das Gebäude und das Dach sind eingerüstet. Im Gebäude klaffen offene Decken, in denen neue Leitungen gelegt sind.

Alle haben Rücksicht aufeinander genommen

Die Bauarbeiten dauern bereits seit Wochen an, und zwar schon bei laufendem Schulbetrieb. Schulleiter Reiner Behrend nutzte deshalb das Schuljahresende, um sich für die Geduld und die Gelassenheit seiner Lehrkräfte und der Schüler zu bedanken, die mit Dreck und einer nicht gerade konzentrationsfördernden Geräuschkulisse leben mussten: „Alle Beteiligten haben, so gut es geht, in den letzten Wochen Rücksicht aufeinander genommen und auch so manches ausgehalten. In seinen Dank schloss der Schulleiter bewusst auch die Handwerker ein, die erst jetzt, in den Ferien, so richtig frei aufspielen können.

Die Bauabnahme der neuen Unterrichtscontainer erfolgt während der Sommerferien. Quelle: Joachim Dege

Für die Schulleitung behält Koordinator Christoph Falkner vom Leitungsteam den Baufortschritt im Blick. Während die Dachsanierungsarbeiten noch voll im Gange sind, stehen immerhin bereits die neuen Container zwischen der BBS-Sporthalle und dem eingerüsteten Gebäudetrakt D. „Die Container, die das Schulgebäude in den nächsten Jahren erweitern werden, können im Laufe der Ferien abgenommen werden und stehen dann der Schule zur Verfügung“, sagt Falkner. Es fehle nur noch der Einbau der digitalen Tafelsysteme.

Erste Nutzer der neuen Container sollen die Verwaltung und die Schulleitung sein. Sie sollen dann laut Falkner aktuellem Bauzeitenplan im November in die Container umziehen.

Von Joachim Dege