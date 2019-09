Burgdorf

Prellungen und Schürfwunden hat am Dienstag die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers erlitten: Die junge Frau war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 13.10 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Verlängerung des Ostlandrings in Richtung Bundesstraße 188 unterwegs. Im Bereich der Auebrücke bremste der vor ihr fahrende Wagen ab, was die Jugendliche zu spät bemerkte.

Sie versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern, indem sie das Zweirad nach links lenkte. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte, ohne das Auto touchiert zu haben.

Beim Sturz verletzte sie sich und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei mit 200 Euro.

Von Antje Bismark