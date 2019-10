Schillerslage

Bei einem Auffahrunfall in Schillerslage hat sich ein 17-Jähriger so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste: Der Jugendliche war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 15.30 Uhr mit seinem Krad auf der Zollstraße in Richtung Burgdorf unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 383 einbiegen. Er musste sein Zweirad aber verkehrsbedingt stoppen. Dies bemerkte der Fahrer eines roten Mazda, der hinter dem Zweirad fuhr, zu spät. Er prallte mit seinem Wagen seitlich gegen das Krad. Dessen Fahrer stürzte und erlitt dabei Verletzungen, unter anderem am Bein.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt – das Krad unter anderem an der Verkleidung, der Mazda am Kotflügel.

Von Antje Bismark