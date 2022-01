Burgdorf

Das Jahr 2022 ist noch jung. Viele Burgdorfer haben einmal mehr allerhand gute Vorsätze gefasst und sich gegenseitig alles Gute gewünscht. Dem schließt sich die Lokalredaktion Burgdorf an – und veröffentlicht für ihre Leserinnen und Leser einen Ausblick auf eine Reihe guter Nachrichten für das neue Jahr.

Eltern warten auf Kinderbetreuungsplätze

Die neue Kindertagesstätte mit Familienzentrum am Weimarer Bogen in der Südstadt wird endlich fertig. In ihr will der Kirchenkreis Burgdorf als Betreiber ab März 105 Kinder in drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen betreuen. Viele Eltern warten bereits seit geraumer Zeit auf diese Betreuungsplätze. Doch der Fertigstellungstermin platzte ein ums andere Mal: Erst trennte sich die Stadt Burgdorf als Bauherrin im Streit von ihrem Entwurfsarchitekten. Dann kam es mit einem falsch verlegten Estrich zu Pfusch am Bau, was den gesamten Zeitplan mitten in der Corona-Pandemie über den Haufen warf. Zu guter Letzt gab es auch noch Lieferschwierigkeiten mit Brandschutzelementen. Nun hofft die Stadt auf die Übergabe Ende Februar.

Wieder errichtetes Forsthaus schmückt die Stadt

Das historische Forsthaus am Försterberg gilt vielen Burgdorfer als ein Wahrzeichen ihrer Stadt. Das 1680 errichtete einstige Baudenkmal brannte im Juni 2018 nieder. Die genauen Umstände sind bis heute ungeklärt und Ursache vieler übelmeinender Gerüchte. Der Eigentümer, der Bauunternehmer Bisar Duran, hat das Haus inzwischen aufwendig und mit viel Sachkunde eines vom ihm beauftragten Architekten in der alten Anmutung wieder aufgebaut – viel schöner, als es jemals war. Die Gestaltung der Außenanlagen steht noch aus. Was sich außerdem viele wünschen, ist eine feierliche Einweihung dieses architektonischen Schmuckstücks, womöglich sogar mit Führungen für alle interessierten Burgdorfer und Burgdorferinnen.

Fahrstuhl am Amtsgericht wird endlich fertig

Seit zwei Jahren im Bau: Der neue Fahrstuhl n der Fassade des Amtsgerichts. Quelle: Joachim Dege

Das altehrwürdige Amtsgericht am Spittaplatz erhält dieses Jahr nach zwei Jahren Bauzeit den gesetzlich vorgeschriebenen barrierefreien Zugang mit dem neuen Fahrstuhl an der Westseite des Gebäudes. Immer wieder hatte das Land das 2014 auf 445.000 Euro taxierte Bauvorhaben vor sich hergeschoben, weil kein Geld in der Kasse war. Als es dann 2020 losging, funkte Corona dazwischen. Die vom Land beauftragte Baufirma mit Sitz im damals von der Pandemie besonders gebeutelten Österreich musste die Bauarbeiten immer wieder unterbrechen. Inzwischen aber steht der modern anmutende Fahrstuhl. Wenn er bald auch fährt, müssen Gerichtsbeschäftigte nicht länger Mobilitätseingeschränkte die Treppen hinauftragen oder ihre Amtsgeschäfte gar vor die Tür verlagern.

Pendler können sich auf S-Bahn verlassen

Die neue Transdev-S-Bahn bringt Pendler nach Hannover und nach Celle. Quelle: Verena Koll (Archiv)

Berufspendler können aufatmen. Die S-Bahn fährt von diesem Jahr an immer pünktlich ab Bahnhof Burgdorf nach Hannover und nach Celle. Vor allem aber fährt sie – und fällt nicht regelmäßig und ohne Vorwarnung aus, weil der Bahn wieder einmal das Personal fehlt und das Unternehmen lieber hohe Strafzahlungen an die Region Hannover als Auftraggeberin des Nahverkehrs leistet, als neue Zugführer einzustellen. Inzwischen hat die Transdev Hannover GmbH mit neuen blau-weiß-roten Zügen den Betrieb auf den Bahnlinien 6 und 7. Und siehe da: Die 15 barrierefreien Neufahrzeuge des Typs „Flirt3XL“ vom Hersteller Stadler verkehren neuerdings pünktlich auf der Strecke zwischen Hannover und Celle. Mehr noch: Transdev spendiert seinen Kunden sogar WLAN, und zwar kostenfrei.

Burgdorf wandelt sich zur Fahrradstadt

Das vom Rat der Stadt beauftragte Mobilitätskonzept wird fertig. Radfahrer – und nicht nur die – erträumen sich für den Innenstadtverkehr mutige Veränderungen: Burgdorf könnte sich zur Fahrrad- und Fußgängerstadt wandeln. Vorschläge gibt es zuhauf. Die Stadt müsste dazu die Straßenräume zu komfortablen Fahrrad- und Fußwegen umbauen, auf denen sich Kinder und Erwachsene gefahrfrei bewegen können. Autos dürfte es auch noch geben. Ihr Platz wäre dann aber vor den Toren der Stadt auf ausreichend Abstellflächen mit Mobilitätsstationen, wo es Autoleihen, Schnellladestationen für E-Mobile, Park-and-ride-Umstieg und Packstationen geben würde. Transporte von Mensch und Material durch die Stadt bewerkstelligen fortan Elektromobile – so zumindest sind die Visionen.

Von Joachim Dege