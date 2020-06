Burgdorf

Zwei junge Männer sind am Sonnabendabend auf der Kleinen Bahnhofstraße in der Altstadt von Burgdorf so sehr aneinander geraten, dass ihr Streit in eine Schlägerei ausartete. Dabei soll nach Darstellung der Polizei der Jüngere, ein 18-Jähriger, seinem 21 Jahre alten Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Er trug eine Platzwunde über dem rechten Auge davon. Zeugen alarmierten die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus, wo Ärzte ihn medizinisch versorgten. Beide Männer seien alkoholumnebelt gewesen, teilt die Polizei mit. Der Anlass des Streits habe sich noch nicht ermitteln lassen.

Von Joachim Dege