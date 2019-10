Burgdorf

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagmorgen zwischen Burgdorf-Dachtmissen und Uetze-Hänigsen ereignet: Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Uetze kam in seinem VW Polo auf der Landesstraße 311 ums Leben.

Der junge Fahrer fuhr gegen 8.15 Uhr von Hänigsen in Richtung Burgdorf. In einer Rechtskurve in der Gemarkung Dachtmissen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Danach schleuderte sein Auto quer über die Fahrbahn und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum auf dem Grünstreifen.

In dem Bereich ist Tempo 70 erlaubt. Zum Zeitpunkt den Unfalls war es nebelig.

L311: Straße stundenlang gesperrt

Weil sich das gesamte Fahrgestell verzogen hatte, mussten Feuerwehrleute aus Hänigsen die Fahrertür mit einem hydraulischen Spreizer öffnen. So konnte der Rettungsdienst zum 21-Jährigen gelangen. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Während der Unfallaufnahme blieb die L 311 bis etwa 11 Uhr gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich mit dem Verkehrsunfalldienst in Hannover, Telefon (0511) 1091888, in Verbindung setzen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

