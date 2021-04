Burgdorf

Der Ausraster eines 22 Jahre alten Mannes hat am Mittwochabend in der Weststadt zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Am Ende des Föhrenkamps war kurz nach 19 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und zwei weiteren Männern im selben Alter aus Uetze eskaliert, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte.

Dabei habe der Wüterich seinen VW Crafter als Waffe gegen seine beiden Kontrahenten eingesetzt und deren am Straßenrand geparkte Autos gerammt. Drei Menschen, die im Mercedes und im Peugeot der Uetzer saßen, erlitten bei der Karambolage leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 9500 Euro. Sie vermutet, dass eine Beziehungsgeschichte Auslöser des Streits war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Von Joachim Dege