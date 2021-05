Burgdorf

Auch im neuen Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt, erhalten nicht alle Eltern den gewünschten Krippen- oder Kindergartenplatz für ihre Kinder. Aktuell fehlen in der Stadt 251 Betreuungsplätze. Dies gab die Stadtverwaltung am Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Ratsausschusses für Jugendhilfeangelegenheiten bekannt. Eine Entspannung des Betreuungsplatzmangels verspricht sich die Stadt von der neuen Kita im Familienzentrum in der Südstadt. Wann diese eröffnet, kann die Stadt allerdings noch immer nicht abschätzen.

Thomas Peest, Chef der für die Kitas zuständigen Familienabteilung im Rathaus, zufolge seien 665 Kinder sind für einen Krippen- oder Kindergartenplatz angemeldet. 414 Plätze könne die Stadt allerdings nur anbieten. Damit steht fest, dass 251 Kinder leer ausgehen. Es gebe 99 Krippenplätze weniger als benötigt. Bei den Kindergartenplätzen seien es 152. Die ersten schriftlichen Zusagen für einen Kita-Platz wolle die Stadt in den nächsten Tagen verschicken.

Nicht berücksichtigt bei dieser Rechnung sind laut Peest die 105 Plätze in der nach wie vor im Bau befindlichen Kita im Familienzentrum am Rande des Neubaugebiets An den Hecken. Die Fertigstellung des Gebäudes hatte sich erst wegen eines Architektenwechsels und später wegen Pfuschs am Bau erheblich verzögert. Zuletzt hatte die Stadtverwaltung immer wieder den Sommer als voraussichtlichen Eröffnungstermin in Aussicht gestellt.

Neue Südstadt-Kita: Fertigstellungstermin ist offen

Auf einen Fertigstellungstermin wollte sich Peest am Montag nicht festlegen lassen. Und auch die Stadtspitze – anwesend waren Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) und Erster Stadtrat Michael Kugel – schwiegen, als Kommunalpolitiker nachfragten. Vielmehr verwies Peest darauf, dass in der vergangenen Woche endlich der Estrich eingebaut worden sei und die wochenlang ruhenden Arbeiten nach dessen Austrocknen fortgesetzt werden könnten. Die Bauverwaltung erstelle gerade einen neuen Bauzeitenplan, der der Kommunalpolitik dann vorgelegt werden soll.

Eine weitere Entlastung verspricht sich die Stadt von den geplanten Kita-Neubauten der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde und des Investors Acribo (Aue Süd) am Duderstädter Weg. Mit Blick auf den Personalnotstand in der Kita in Otze konnte Peest Entwarnung geben. In Otze habe die Stadt alle der zuletzt acht vakanten Stellen besetzen können. Bis die neuen Betreuungskräfte ihre Stellen anträten, müsse sich die Stadt mit Zeitarbeitskräften behelfen. In der Kita Weststadt gibt es laut Peest zwei unbesetzte Stellen. Der Spätdienst sei deshalb eingeschränkt. In der Kita an der Gartenstraße sei eine weitere Stelle vakant, ebenso im dortigen Hort.

Von Joachim Dege