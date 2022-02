Burgdorf

Die im Dezember bei einer illegalen Abholzaktion erheblich beschädigte Wallhecke an einem Feld östlich von Hülptingsen ist nach Darstellung der Stadt Burgdorf nur mit umfangreichen Nachpflanzungen zu retten. Der Verursacher habe inzwischen mithilfe von Zeugen und der Polizei ermittelt werden können, lässt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) mitteilen. Ob die Stadt den Verursacher anzeigen wird, sei noch nicht abschließend geprüft. Die Stadt hat dazu einen Anwalt eingeschaltet.

Naturschutzgesetz schützt Wallhecken vorm Abholzen

Die Wallhecke, die zu Teilen der Stadt gehört, war im Dezember von einem damals zunächst Unbekannten mit der Motorsäge attackiert worden. Wallhecken sind nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz geschützt. „Wallhecken – mit Bäumen oder Sträuchern bewachsene Wälle, die als Einfriedung dienen oder dienten – dürfen nicht beseitigt werden“, heißt es im Gesetz. Alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigten, seien verboten. Ein Landwirt, der sich damit offenbar auskennt, hatte die Umweltsünde entdeckt und umgehend die Stadt informiert.

Die begutachtete den Schaden und schaltete auch die Untere Naturschutzbehörde bei der Region Hannover ein. Inzwischen sieht die Stadt klar in der Angelegenheit. Der mutmaßliche Verursacher sei ausgemacht, teilt die Kommune auf Nachfrage mit. Er habe mithilfe von Zeugenaussagen und der Polizei ermittelt werden können. Um wen es sich handelt, wollte die Stadtverwaltung nicht sagen.

Verursacher muss für angerichteten Schaden aufkommen

Der angerichtete Schaden ist beträchtlich: Junge Pflanzen wie Rotdorn und Ebereschen waren zum Teil komplett abgeknickt, an alten Eichen hingen noch dicke Äste, die laienhaft abgesägt worden waren. Gärtner mussten die geschädigten Bäume fachgerecht nachschneiden. Allein dafür und für das Holz, das sich der Verursacher aneignete, veranschlagt die Stadt Kosten in Höhe von 5000 Euro. Das Geld will sie sich mithilfe eines Anwalts vom Verursacher wiederholen.

Noch teurer kommt den Verursacher die erforderliche Nachpflanzung zu stehen. 31 Bäume müssten neu angepflanzt werden, damit die Wallhecke künftig ihren Zweck wieder erfüllen könne. Das werde weitere 9000 Euro verschlingen. Die Nachpflanzung sei allerdings eine Forderung der Unteren Naturschutzbehörde. Um sie auch durchzusetzen, werde die Behörde jetzt zunächst einmal den Verursacher anschreiben und diesem eine Frist von zwei Wochen zur Stellungnahme geben.

Lesen Sie auch Das sind die Regeln für den Heckenschnitt

Die Stadt rechnet frühestens für die Pflanzperiode 2022/2023 mit einer Nachpflanzung. Die beste Pflanzzeit für Gehölze ist gemeinhin der Herbst. In der Regel wird von Ende September bis Anfang Dezember gepflanzt.

Von Joachim Dege