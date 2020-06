Burgdorf

Eine Rauchgasvergiftung hat in der Nacht zu Donnerstag ein 34-jähriger Mann erlitten: Er hatte sich gegen 1.40 Uhr ein Essen auf dem Herd zubereiten wollen – das aber geriet nach Aussage eines Feuerwehrsprechers in Brand. Innerhalb kurzer Zeit breitete sich in der betroffenen Wohnung am Depenauerweg starker Rauch aus, später auch im gesamten Treppenhaus des Mehrfamilienhauses.

Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer mit Wasser löschen konnte. Wegen der Rauchentwicklung evakuierten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude. Dabei atmeten ein Polizist und eine weitere Bewohnerin ebenfalls Rauchgas ein, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus Großburgwedel. Nach der Untersuchung konnten sie die Klinik wieder verlassen, sagte der Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge kam der 34-Jährige wegen der Schwere der Verletzungen in die Medizinische Hochschule Hannover, sein Zustand sei stabil. Noch steht die Schadenshöhe nicht fest.

Anzeige

Corona: Feuerwehr muss alle Flächen desinfizieren

Während der Brandbekämpfung waren nach Aussage von Ortsbrandmeister Florian Bethmann 17 Feuerwehrleute aus Burgdorf und Hülptingsen im Einsatz, der für sie erst gegen 4.20 Uhr endete. „Um einer Corona-Infektion vorzubeugen, mussten wir nach dem Löschen alle Gegenstände desinfizieren, die wir benutzt hatten“, sagte Bethmann auf Anfrage. Dazu gehörten die Oberflächen in den Fahrzeugen ebenso wie die Funkgeräte. „Gut 90 Minuten hat diese Nachbereitung noch einmal gedauert“, sagte er. Bethmann fügte hinzu, dass die Ortsfeuerwehr Burgdorf nach wie vor das wöchentliche Wechselmodell der Einsatzkräfte nutze, um zu viele Kontakte zu vermeiden. Deshalb verzichteten die Ehrenamtlichen auch weiterhin auf die Übungsdienste.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Antje Bismark