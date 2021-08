Burgdorf/Uetze

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche haben es dem 37 Jahre alter Kfz-Mechaniker aus Uetze angetan. Dabei ist er sich darüber im Klaren, dass sein pädophil geprägter Pornokonsum Kindern schweren Schaden zufügt, wie er im Gerichtssaal einräumte. Der zweifache Vater muss sich seit Montag vor dem Amtsgericht in Burgdorf strafrechtlich verantworten. Auf verschiedenen Geräten sammelte er über mehrere Jahre fast 21.000 einschlägige Dateien.

Der Angeklagte saß in seinem schwarzen Arbeitsoverall auf der Anklagebank. Das Wort überließ er am ersten Prozesstag über weite Strecken seinem Verteidiger Benjamin George Pethö. Der im Sexualstrafrecht erfahrene Anwalt aus Hannover machte dem Gericht auch gleich klar, dass sich sein Mandant trotz erdrückender Beweislast nicht von vornherein geschlagen gebe will. Erst versuchte der Verteidiger, das Verlesen der Anklage abzuwenden. Als sich das Gericht darauf nicht einließ, beantragte er umgehend ein Sachverständigengutachten, das helfen soll, die aus seiner Sicht beeinträchtigte Schuldfähigkeit des Angeklagten nachzuweisen.

Die zur Last gelegten Taten bestritt die Verteidigung nicht. Bei einer Hausdurchsuchung vor zwei Jahren fanden Polizisten auf Smartphones, Tablets und Laptops fast 21.000 Bilder und Videos mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten. Sein Mandant gebe die Taten zu. Er bereue sie zutiefst. Aber: Der 37-Jährige sei krank. Er leide an Depressionen. Die Krankheit könne einen Menschen verändern, trug der Verteidiger vor.

Angeklagter versucht seine Taten zu verharmlosen

Ein Arbeitsunfall im Jahr 2016 habe ihm eine posttraumatische Belastungsstörung eingetragen. Seither leide er an Depressionen, sagte der Angeklagte, Vater von zwei kleinen Kindern. Seine verbotene Datensammlung versuchte er als „Dusseligkeit“ zu verharmlosen: „Da habe ich mich verrannt.“ Als er aber seine Freundin kennengelernt und mit dieser Kinder bekommen habe, habe er das sexuelle Interesse an Minderjährigen verloren, behauptete er. Mit der Kindsmutter und den Kindern hat er heute keinen Kontakt mehr.

Tatsächlich präsentierten zwei Polizeibeamte dem Angeklagten nach dem ersten Prozesstag noch im Gerichtssaal einen neuerlichen Durchsuchungsbeschluss und stellten obendrein sein Handy sicher, bevor sie mit ihm nach Hause fuhren. Anlass ist ein neuer Tatvorwurf. Wieder geht es um Bilder, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen sollen. Der Angeklagte soll im Mai dieses Jahres weiteres Material aus dem Internet heruntergeladen haben, wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor.

Google gab deutschen Ermittlern den Hinweis

Auf die Schliche kam die Polizei dem 37-Jährigen mithilfe von Google. In den USA seien sämtliche Provider verpflichtet, alle über sie laufenden Daten auf kinderpornografische Inhalte zu durchsuchen, wie ein Polizist im Zeugenstand verriet. Dabei sei der Uetzer schon 2016 aufgefallen. Die amerikanischen Behörden hätten ihr Wissen an ihre deutschen Kollegen weitergegeben, woraufhin es 2019 zur Hausdurchsuchung kam.

Sollte die Polizei bei der gestrigen Hausdurchsuchung weitere Kinderpornografie finden, könnte diese Tat im laufenden Prozess mit verhandelt werden. Der Prozess ist zurzeit nur unterbrochen, weil sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf die Bestellung eines Gutachters verständigt haben. Der Experte soll die Schuldfähigkeit des Angeklagten beurteilen. Bis das Gutachten vorliegt, ist die Verhandlung vertagt.

Von Joachim Dege