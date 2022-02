Burgdorf

Seit Freitag flüchten die Menschen, vor allem Frauen und Kinder, vor dem Krieg in der Ukraine in Nachbarländer wie Polen, die Slowakei oder Rumänien. Mehr als 500.000 sind nach Einschätzung der Vereinten Nationen aktuell bereits auf der Flucht. Sollte sich keine friedliche Lösung finden, rechnet das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit vier Millionen Geflüchteten. Darauf stellen sich die Kommunen bundesweit ein – auch Burgdorf bereitet sich laut Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) darauf vor, Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen.

Plätze an der FTZ stehen kurzfristig bereit

„Wir halten 40 Plätze vor“, sagt Pollehn. Diese stünden den Menschen in der Unterkunft an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) an der Straße Vor dem Celler Tor kurzfristig zur Verfügung, ergänzt Stadtsprecher Sebastian Kattler. Bislang gebe es weder vom Land noch vom Bund eine konkrete Anfrage an die Stadt, sodass niemand genau sagen könne, ob und wie viele der Geflüchteten aus der Ukraine in Burgdorf tatsächlich eine Unterkunft benötigen werden, erklärt der Bürgermeister. Er habe aber bereits öffentlich hervorgehoben, dass Burgdorf seinen Beitrag zur Unterstützung leisten könne und wolle. Eine besondere Vorbereitung der Plätze sei nicht notwendig, sie könnten auch kurzfristig vergeben werden, ergänzt Kattler.

Zentrale Mailadresse für Kleiderspenden geplant

Nach seinen Angaben lässt sich auch der Bedarf an Kleiderspenden derzeit nur schwer abschätzen. Deshalb halte es die Stadt Burgdorf zu einem späteren Zeitpunkt für sinnvoll, eine E-Mailadresse einzurichten, an die Hilfsangebote gesandt werden können. Andere Kommunen wie Uetze oder Isernhagen haben solche Adressen bereits eingerichtet.

Sollten mehr Flüchtlinge ein Obdach in Burgdorf benötigen, könne die Stadt noch die Container an der Friederikenstraße in Betrieb nehmen, heißt es in der Verwaltung – anders als die Mobilheime am Sorgenser Dreieck. „Der Vertrag für den Verkauf der Mobilheime wurde von beiden Vertragsparteien unterzeichnet. Die mobilen Unterkünfte werden Mitte dieses Jahres abgebaut“, teilt Stadtsprecherin Alexandra Veith auf Anfrage mit.

Von Antje Bismark