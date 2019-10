Burgdorf

Rund 100 Landwirte aus Burgdorf, Lehrte und Uetze haben sich am Dienstagmorgen seit 7.30 Uhr an auf den Wiesen am Rohrkampfsweg in Burgdorf-Heeßel gesammelt, um gemeinsam zu einer von der Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ organisierten Großkundgebung gegen die Agarpolitik der Bundesregierung in H...