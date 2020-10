Burgdorf

Harte Gitarrenriffs der Coverband Rockkantine, fidele Partyschlager der ballermanngestählten Stimmungskanonen Nancy Franck und Rick Arena, die Erdigkeit des Demmoor-Ackers und eine steife Brise von Osten – das waren die Zutaten der zweiten Auflage von „ Trecker rockt“ am Freitagabend in der Feldmark zwischen Weferlingsen und Sorgensen. 500 Besucher – längst nicht nur Landwirte – kamen bei diesem Konzertabend unter freiem Himmel auf ihre Kosten.

Partysängerin Nancy Franck hat sich für den Schlussakkord ihres Auftritts ein Trecker-rockt-Leibchen übergestreift. Quelle: Joachim Dege

Die Hochkultur (nicht nur) in Burgdorf pausiert. Die erlesenen Kammermusikkonzerte im Schloss können infolge der Pandemie nicht stattfinden. Auch das Stadtfest Oktobermarkt ist dieses Jahr sang- und klanglos in der Corona-Versenkung verschwunden – das Virus COVID-19 kann einem das Vergnügen schon ordentlich verderben. „ Trecker rockt“ versteht sich da als eine Art Gegenmedizin. Das Organisationsteam um Caroline Thieleking und ihren Mann Andreas aus Weferlingsen will der Veranstaltungsszene und den Musikern in dieser konzertarmen Pandemiezeit unter die Arme greifen und Auftrittsmöglichkeit schaffen. Mit „ Trecker rockt“ ist ihnen das am Freitagabend bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur elf Wochen gelungen.

200 Trecker rollen auf den Acker am Demmoor

200 Traktoren rollten bereits am späten Nachmittag und am frühen Abend auf dem Acker am Demmoor an und stellten sich wohlsortiert in Reihe hintereinander auf. Jeweils zwei Konzertbesucher pro Trecker waren erlaubt. Die übrigen 100 Besucher des restlos ausverkauften Events kamen mit dem Auto oder dem Fahrrad in die Feldmark und nahmen in mit grünem Band gekennzeichneten Zonen in gebührendem Abstand zur Bühne an Bierzeltgarnituren Platz.

Von der Bühne hallte es immer wieder einmal freundliche Ermahnungen, den Abstand zum Nachbarn zu wahren und Maske zu tragen beim Gang zum Getränkestand, zur Bratwurst- und Frittenbude und zum Toilettenwagen. Die überwiegende Mehrzahl der Besucher hielt sich an die Vorgaben, für denen Einhaltung auch auf den Acker abgeordnete Polizeibeamte und ein Sicherheitsdienst sorgten.

Hardrockhits und Saufhymnen sorgen für Stimmung

Und dann betrat zur untergehenden Abendsonne die Rockkantine die Bühne, packte ihr Hardrockgeschirr aus und gab aus seinem reichlich gefüllten Repertoire-Topf Hit um Hit an die klanghungrige Musikgemeinde aus, die sich daran scheinbar gar nicht satthören konnte. Drei beherzte Auftritte legte die Coverband, die noch jeden relevanten Rockmusiktitel draufhat, hin. Für die Zwischengänge sorgten die gymnastisch ambitionierte Aachener Partysängerin Nancy Franck mit Botschaften wie „Wir feiern unser ganzes Leben lang“ und Bierkönig-Star Rick Arena mit Saufhymnen wie „Jeder muss an etwas glauben“.

Auf einem Traktor dürfen immer nur zwei Personen Platz nehmen. Quelle: Joachim Dege

Das kam an. Mallorcamäßiges Abtanzen vor der Bühne war zwar nicht erlaubt. Aber viele Besucher bewegten sich zur Stimmungsmusik und sangen sich die Kehlen heißer. Auch beim Trinkfluss ließ sich das Publikum nicht lumpen. Dafür sorgte schon das eingesetzte Servicepersonal. Lorraine Schwebbach und Michael Kluge brachten mit der Schubkarre Bier, Radler und Kurze direkt zu den Konzertbesuchern, die sich bei 14 Grad Celsius an Feuertonnen warm hielten.

Beste Sicht vom Palettensofa in drei Meter Höhe

Einen richtig guten Ausblick auf das Bühnengeschehen hatten Naya Weißhaar und Swantje Meyer. Die beiden Freundinnen aus Schillerslage machten es sich auf einem von Kevin Meyer und Justin Ridder gebauten und auf der Treckergabel in drei Meter Höhe montierten Palettensofa unterm Sonnenschirm gemütlich. Landwirt Heiko Habermann war mit drei Feuerwehrkameraden und deren Ehefrauen aus Obershagen gekommen und schon zum zweiten Mal bei „ Trecker rockt“ dabei: „Wir stehen auf Schlager.“

Dafür dass die Konzertbesucher unfallfrei zum Getränke- und zum Bratwurststand sowie zum WC gelangen konnten, sorgte das Technische Hilfswerk. Das hatte ein Notstromaggregat mitgebracht, einen Leuchtballon und zwei LED-Flächenleuchten aufgestellt. 27.000 Watt Lichtleistung erhellten so den Acker am Demmoor.

