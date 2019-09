Burgdorf

Ein 53 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag im Stadtpark überfallen und ausgeraubt worden. Passanten fanden das verletzte Opfer beim Alten Jagdsteg und alarmierten die Polizei.

Opfer muss mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Wie genau sich der Raubüberfall zutrug, muss die Polizei erst noch ermitteln. Das Opfer soll alkoholisiert gewesen sein und habe deshalb noch nicht ausführlich zum Geschehen befragt werden können, sagte ein Polizeisprecher. Nur so viel habe der 53-Jährige den Ermittlern bereits mitgeteilt: Drei oder vier Männer hätten ihn gegen 3 Uhr angegriffen und auf ihn eingeschlagen.

Dabei zog sich das Opfer Kopfverletzungen zu. Die waren offenbar so gravierend, dass der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Während des Überfalls nahmen die Täter dem 53-Jährigen dessen Mobiltelefon ab. Auch seine Papiere ließen sie mitgehen. die Polizei ermittelt deshalb wegen Raubs.

Zur Galerie Joggerin findet Spielplatz im Stadtpark völlig vermüllt vor.

Nach Trinkgelage sammelt sich auf Spielplatz Müll

Ob es einen Zusammenhang mit einem Trinkgelage in der gleichen Nacht auf dem großen Spielplatz im Stadtpark gibt, kann die Polizei zurzeit noch nicht sagen. Eine Anwohnerin des Parks fand am Sonntagmorgen während des Joggens den Spielplatz völlig vermüllt vor. Auf der Bank lag Erbrochenes, auf dem gesamten Platz jede Menge Verpackungsmüll von Safttüten und Plastikbechern. Im Sand vor dem Klettergerüst lagen mehrere leere Flaschen mit Hochprozentigem. Das gleiche Bild herrschte um die Sitzgruppe am Eingang des Spielplatzes, wo der Boden übersät war mit großen Glassplittern von abgeschlagenen Schnapsflaschen.

Hinterlassenschaften eines Trinkgelages auf dem großen Spielplatz im Stadtpark: Erbrochenes auf einer Bank, Schnapsflaschen und Verpackungsmüll im Sand sowie Scherben im Gras. Quelle: Joachim Dege

„Das ist so eklig. Außerdem ist die Verletzungsgefahr groß“, echauffierte sich die Frau, die nach eigenen Angaben immer wieder einmal mit einer Mülltüte im Park Hinterlassenschaften von nächtlichen Parkbesuchern einsammeln. Nicht zuletzt am Parkplatz am Tiefenwiesenweg unweit der Stadtwerke hinterließen Unbekannte jede Woche Verpackungsmüll von Schnellrestaurantketten. Sogar vollgemachte Windeln habe sie bereits entsorgen müssen, beklagte die Frau.

Abgeschlagene Schnapsflaschen und Scherben im Glas bergen eine große Verletzungsgefahr für spielende Kinder auf dem Spielplatz im Stadtpark. Quelle: Joachim Dege

Die Polizei fahre regelmäßig Streife im Stadtpark und sehe dort nach dem rechten. Allerdings nicht in der Nacht zum Sonntag, sagte ein Polizeisprecher. Wem etwas auffalle, der könne sich jederzeit an die Polizei wenden und seine Beobachtungen melden. Im Fall des Mülls auf dem Spielplatz sei die Stadt für die Entsorgung zuständig, weil es sich um eine städtische Fläche handle. Sobald die Polizei Kenntnis habe von Müllansammlungen, gebe sie das an die Stadt weiter.

Ermittler fragen: Wer hat etwas beobachtet?

Im Fall des Raubüberfalls hofft die Polizei auf Zeugen, um die Straftat aufklären zu können. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, den bitten die Ermittler um Hinweise unter Telefon (05136) 88614114.

Von Joachim Dege