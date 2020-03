Burgdorf

Die Unachtsamkeit eines 56-Jährigen hat eine bislang unbekannte Frau offenbar ausgenutzt. Sie hat in einer Bankfiliale am Rubensplatz in Burgdorf das Geld an sich genommen, das der Mann im Ausgabefach eines Geldautomaten vergessen hatte.

Der 56-Jährige hatte sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr am Geldautomaten einen niedrigen dreistelligen Betrag auszahlen lassen. Allerdings vergaß er, das Geld an sich zu nehmen. Hinter ihm habe zu dem Zeitpunkt eine Frau gewartet, berichtete der 56-Jährige später der Polizei. Der Mann geht deshalb davon aus, dass diese die Scheine mitgenommen hat. Von der Frau ist nur bekannt, dass sie blonde Haare hat.

Laut Polizei handelt es sich in solch einem Fall nicht um Fundunterschlagung, sondern um Diebstahl. Denn das Geld habe sich noch im Geschäftsbereich der Bank befunden. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei in Burgdorf, Telefon (05136) 88614115, melden.

Von Anette Wulf-Dettmer