Burgdorf

Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat am Montagmittag zwischen Schillerslage und der Weststadt zwei Unfälle innerhalb kürzester Zeit verursacht. Gleichwohl fuhr er scheinbar ungerührt weiter zum Einkaufen nach Burgdorf.

Um 13.25 Uhr touchierte der Mann mit seinem Opel Astra kurz hinter dem Ortsausgang von Schillerslage Richtung Burgdorf einen Leitpfosten. Nur fünf Minuten später nahm er einem von der Bundesstraße 188 nach Schillerslage abbiegenden Opel Vectra die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Beide Unfälle veranlassten den Unfallverursacher allerdings nicht, anzuhalten und sich um die Regulierung der Schäden zu kümmern. Wie die Polizei dazu mitteilt, stoppte der Mann erst auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Weststadt.

Die Polizei, die nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in zwei Fällen Ermittlungen aufgenommen hat, will als Ursache des erstaunlichen Verhaltens gesundheitliche Probleme nicht ausschließen. Die Ermittlungen dazu dauerten an, teilte sie mit. Den von dem Senior angerichteten Schaden siedelt sie nach einer ersten Schätzung im unteren vierstelligen Bereich an.

Von Joachim Dege