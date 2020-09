Burgdorf

Erst in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Burgdorf hat ein 83 Jahre alter Autofahrer aus Ehlershausen einen Strafbefehl über 1200 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot wegen einer Unfallflucht akzeptiert. Zuvor hatte Amtsrichterin Stephanie Rohe eine höhere Strafe gegen den bis dahin Unbescholtenen nicht ausgeschlossen. Ihre mahnenden Worte beruhten vor allem auf der Aussage des geschädigten Unfallopfers.

Der 57-Jährige aus Ehlershausen war mit seinem Wagen am 20. April auf dem Jägerweg unterwegs und musste wegen Gegenverkehrs und parkender Fahrzeuge abbremsen. Im Rückspiegel habe er gesehen, dass sich ein Opel Corsa schnell näherte und ihm eine Lichthupe gab. „Erst wusste ich nicht, was der andere wollte“, sagte er in der Verhandlung aus. Doch schnell habe sich gezeigt, dass er dem Opel-Fahrer wohl zu langsam war. „Er fuhr wirklich dicht auf. Immer wieder.“

Angeklagter: „Der andere wollte mich belehren“

Er habe gebremst und sei ausgestiegen, um den Drängler zur Rede zu stellen. Doch just in dem Moment, in dem er seinen Wagen verließ, sei der andere ausgeschert, um zu überholen. Beim Zurückfahren auf die richtige Spur geriet der 57-Jährige nach eigenen Angaben zwischen beide Fahrzeuge, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt mehrere Verletzungen an Beinen und Hüften. „Ich habe mich aber schnell aufgerappelt und bin gefolgt“, sagte er aus. Allerdings habe der Unfallfahrer ihm gar nicht richtig zugehört, sondern sei nach einer kurzen Entschuldigung ins Haus gegangen. Das Opfer erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei Burgdorf und konsultierte einen Arzt, der unter anderem Prellungen und Hämatome attestierte.

Auf dem Heimweg vom Arzt

Aus Sicht des 83-Jährigen, der an diesem Tag wegen eines Infektes den Arzt aufgesucht hatte und auf dem Heimweg war, hat ihn der Jüngere „belehren wollen“. Er schilderte in der Verhandlung, dass er sehr wohl den Blinker gesetzt und vorsichtig an dem angehaltenen Auto vorbeigefahren sei. Möglicherweise sei der andere dabei gestolpert und gestürzt. „Ich habe im Rückspiegel gesehen, wie er einstieg und mir folgte“, gab er zu Protokoll und bestätigte, dass ihn der Unfallgegner auf dem Privatgrundstück angesprochen hatte. „Mir ging es aber nicht gut, und ich wollte eigentlich nur noch ins Bett“, sagte er.

Richterin: „Es kann für sie nur schlechter werden“

Auch bei der polizeilichen Vernehmung am Abend habe er noch unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden. Den Ermittlern fielen nach Aussage von Rohe unter anderem ein eingeklappter Außenspiegel an der Beifahrerseite und Wischspuren an dem Corsa auf. Diese, so der 83-Jährige, habe seine Frau verursacht. Sie musste indes ebenso wie die Polizeibeamten nicht mehr aussagen. Denn Rohe redete dem pensionierten Kaufmann ins Gewissen. „Als Autofahrer haben Sie Pflichten, auch wenn Sie erkrankt sind“, sagte sie und bezeichnete den Strafbefehl von 1200 Euro und das zweimonatige Fahrverbot als angemessen. „Es kann für Sie nur schlechter werden, auch weil der Zeuge glaubhaft den Ablauf geschildert und erhebliche Verletzungen erlitten hat“, betonte sie.

Dieser Einschätzung schloss sich offenbar auch Verteidiger Rüdiger Zach an: Nach einer kurzen Verhandlungspause akzeptierte der 83-Jährige den Strafbefehl – und muss demnächst erst einmal auf das Autofahren verzichten.

