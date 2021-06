Burgdorf

Ein 89-jähriger Mann ist an der Straße Am Gümmekanal in Burgdorf mit seinem elektrischen Rollstuhl gestürzt. Der Mann war am Montagmittag auf dem dortigen Bürgersteig unterwegs, als sein Rollstuhl mit den rechten Rädern vom Gehweg fuhr. Der Rollstuhl geriet in Schieflage und kippte schließlich auf die rechte Seite. Der 89-Jährige schlug beim Sturz mit seinem Kopf auf der Fahrbahn auf. Dabei verletzte der Mann sich dem Augenschein nach offenbar nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Warum der Rollstuhlfahrer vom Gehweg abkam, ist laut Burgdorfer Polizei bislang unklar. Fremdverschulden scheidet aber offenbar aus.

Von Leona Passgang