Burgdorf

Im März eröffnet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im früheren Hotel am Försterberg ein Frauenhaus. Bei der von der Region Hannover finanzierten Einrichtung handelt es sich um das erste Frauenhaus im Umland der Landeshauptstadt. Das Betriebskonzept ist an das Oranje-Huis-Modell angelehnt. Das sieht vor, dass das Haus nicht im Verborgenen arbeitet. Es soll künftig zwölf Frauen und 15 Kindern einen Schutzraum vor häuslicher Gewalt bieten.

Die Beschlüsse zur Einrichtung eines weiteren Frauenhauses in der Region – mit Burgdorf werden es künftig sechs plus ein Übergangswohnheim sein – hat die Regionsversammlung im vergangenen Herbst gefasst – nicht öffentlich, weil das Betriebskonzept noch nicht feststand. Inzwischen ist klar: Die Einrichtung mit bewusst nicht anonymisierter Adresse, noch dazu an prominenter Stelle, soll den Bewohnerinnen Möglichkeiten eröffnen, die in einem von der Außenwelt abgeschirmten, anonymisierten Haus nicht möglich sind.

AWO bietet Frauen eine umfangreiche Beratung an

So sollen die Bewohnerinnen soziale Kontakte pflegen und Besuche empfangen können. „Die Frauen sind handlungsfähiger und können neue Lebensperspektiven entwickeln“, sagt Ute Vesper, die den Fachbereich Frauen bei der AWO leitet. Für die Kinder sei es nicht notwendig, ihren Wohnort zu verheimlichen, ergänzt die Sozialarbeiterin Katharina Krüger. Sie wird das Haus leiten.

Die AWO, die in Hannover bereits ein Frauenhaus betreibt, will ihren Klientinnen jede erdenkliche Unterstützung angedeihen lassen. Krüger und ihr Team bieten Beratung zur Krisenintervention an, zum Umgang mit Gewalt in Beziehungen sowie zu Ehe- und Scheidungsfragen. Auch Angebote zur Stabilisierung der persönlichen Situation und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung soll es geben.

Polizei und Kameras überwachen das Frauenhaus

Sechs Fachkräfte kümmern sich um die Frauen und deren Kinder. 24 Stunden am Tag werde es eine Ansprechperson im Haus geben, versichert Krüger. Für das Frauenhaus hat die AWO ein Sicherheitskonzept entwickelt, das eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei einschließt. Ums Haus herum überwachen Kameras, wer sich unbefugt nähert.

Das Haus steht Frauen aus der ganzen Region offen, sobald sie Aufnahme gefunden haben im Frauenhaus24, das in Hannover für die Sofortaufnahme gewaltbetroffener Frauen zuständig ist und die Weiterverteilung koordiniert. Dass die Wahl auf Burgdorf fiel, begründet die Region Hannover mit der guten Infrastruktur. Das soziale Hilfesystem in der Stadt stelle eine große Ressource dar, sagt Krüger: „Wir erhoffen uns eine enge Kooperation, sodass die Frauen und ihre Kinder in ein selbst bestimmtes, gewaltfreies Leben starten können.“

Gewalttätige Übergriffe nehmen an Dramatik zu

Laut Regionsverwaltung ist der Bedarf an Frauenhaus-Plätzen größer als das Angebot. Für die 1,17 Millionen Menschen in der Region brauchte es nach der Istanbul-Konvention 117 Plätze. Burgdorf eingerechnet seien es aktuell 93 Plätze. Zurzeit gibt die Region jährlich 2 Millionen Euro für den Betrieb der Schutzeinrichtungen aus. Burgdorf schlägt mit einer halben Million Euro zu Buche.

„Eine super Sache“ sei das neue Frauenhaus, findet Petra Pape, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Gemeinsam mit Polizei, Jugendamt, AWO-Frauenberatungsstelle und weiteren Akteuren widmet sich Pape in einem Arbeitskreis dem Kampf gegen Übergriffe auf Frauen. 4408 Fälle häuslicher Gewalt hat die Polizeidirektion Hannover in ihrer aktuellen Statistik dokumentiert. Corona habe das Problem verschärft, sagt Pape. Es seien zwar nicht mehr Fälle, die einzelnen Übergriffe dafür aber umso dramatischer.

Von Joachim Dege