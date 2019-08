Burgdorf

Einen Ernährungskurs für übergewichtige und adipöse Kinder bietet das Frauen- und Mütterzentrum an. Er beginnt am Dienstag, 20. August, um 17.30 Uhr an der Wallgartenstraße 33/34. Der Kurs „Jumbokids Light“ bietet ein gezieltes Ernährungsangebot für Kinder von sechs bis 17 Jahren an, die deutlich mehr wiegen als 90 Prozent ihrer Altersgenossen. In dem Kurs sollen die Teilnehmer Freude an gesunder Ernährung finden und ihr Selbstbewusstsein stärken. Den Angaben der Organisatoren zufolge übernehmen die Krankenkassen einen Teil der Kosten. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.esskompetenz.de/services/jumbokidslight.

Von Valerie Kruse