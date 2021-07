Burgdorf

Wo im vergangenen Sommer das Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf Ferienkinder im Freien betreut hatte, wuchert derzeit üppig der Adlerfarn. Auf dem Waldgrundstück im Burgdorfer Holz verdränge dieser alle anderen Pflanzen, verhindere das Wachstum der jungen Bäume und sei in diesem Waldstück gar eine Problempflanze, berichtet die Einrichtung. Der Trägerverein des Frauen- und Mütterzentrums ruft für Sonnabend, 10. Juli, deshalb dazu auf, dem Adlerfarn den Garaus zu machen und sich so aktiv für den Naturschutz einzusetzen. Die beste Methode dafür sei das „Schlägeln“: Dabei wird die Pflanze mit einem Holzstock umgeknickt und so am Weiterwachsen gehindert.

Wer sich an der frischen Waldluft austoben wolle, sei willkommen und sollte einen Holzstock, Handschuhe und eventuell einen Mundschutz mitbringen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der JVA-Shop, Peiner Weg 33. Von dort aus sind es noch circa 15 Geh- oder fünf Fahrradminuten. Die Waldaktion soll bis etwa 12.30 Uhr dauern.

Nach getaner Arbeit gibt es ein gemeinsames Picknick, für das um Anmeldung per E-Mail an info@frauen-und-muetterzentrum.de gebeten wird. Bei sehr schlechtem Wetter wie Sturm, Hagel oder Dauerregen wird der Termin um eine Woche verschoben.

Von Martin Lauber