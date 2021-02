Burgdorf

Die Stadt will die seit August vergangenen Jahres geltende Einbahnstraßenregelung auf der Lippoldstraße vor der Astrid-Lindgren-Grundschule noch einmal leicht verändern. Damit reagiert sie auf die von etlichen Anliegern vorgebrachte Kritik, dass die Regelung ihnen längere Fahrtwege beschert. Bürgermeister Armin Pollehn spricht von einem „tollen Kompromiss“, den die Stadtverwaltung in Gesprächen mit der Schule und den Bürgern gefunden habe.

Auslöser der umstrittenen Einbahnstraßenregelung waren Elterntaxis und die in der Folge bisweilen unübersichtlichen bis potenziell gefährlichen Verkehrsverhältnisse frühmorgens und in der Mittagszeit vor der Grundschule. Die Stadt entschloss sich daraufhin, die Lippoldstraße zwischen der Beckstraße und der Witzlebenstraße zur Einbahnstraße in Richtung Norden zu machen. Seither ist die Situation vor der Schule zwar deutlich entschärft. Anlieger aber haderten mit der Einbahnstraße vor ihrer Haustür, weil sie weitere Wege in Kauf nehmen mussten.

Einbahnstraße wird verkürzt

Die Stadtverwaltung will nach Gesprächen sowohl mit den Anliegern als auch mit der Schule die Einbahnstraßenregelung für das neue Schulhalbjahr noch einmal modifizieren mit dem Ziel, den Anwohnern entgegenzukommen, ohne die gewonnene Schulwegsicherheit preiszugeben. Grundsätzlich soll es wochentags bei der Einbahnstraße Richtung Norden bleiben, allerdings nur noch zwischen Reichweinstraße und Witzlebenstraße, und das auch nur zeitlich begrenzt montags bis freitags von 7.30 bis 8.30 Uhr und von 12 bis 14.30 Uhr. Zu allen anderen Tageszeiten und insbesondere am Wochenende können die Anwohner also wieder Richtung Süden aus ihrem Wohngebiet herausfahren.

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde bei der Region Hannover muss der Lösung noch zustimmen. Dazu muss die Stadt jetzt einen Antrag stellen. Laut Tiefbauamtsleiter Reiner Herbst hat die Behörde in Vorgesprächen grünes Licht in Aussicht gestellt. Voraussichtlich ab Anfang März könne die neue Regelung in Kraft treten, sagt Herbst. Sie soll dann am Ende des Schuljahres noch einmal auf ihre Tauglichkeit überprüft werden.

Von Joachim Dege