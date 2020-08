Schillerslage

Alte Heizkörper, leere Farbeimer, Bauschutt, Toiletten, Badewannen, Kupferrohre, Kabel, Dämmwolle und Holzbretter – all das haben verantwortungslose Zeitgenossen an vier Stellen in die Landschaft rund um Schillerslage gekippt. Nachdem die Burgdorfer Polizei ihre Ermittlungen vor Ort abgeschlossen hatte, konnten Mitarbeiter des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) am Sonnabend aktiv werden und den Müll einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen.

Zur Galerie Immer wieder entsorgen Menschen ihren Müll illegal in der Natur. An vier Stellen waren die Aha-Mitarbeiter am Sonnabend, 22. August, in der Burgdorfer Feldmark bei Schillerslage im Einsatz.

„Das ist eine Schweinerei“, sagte Denny Pittner, der bei Aha für Entrümpelungen und wilde Müllstellen zuständig ist. Um 6 Uhr hatte er sich mit acht Kollegen zum freiwilligen Sonnabenddienst in der Groß-Buchholzer Zentrale getroffen. Anschließend ging es zum ersten Müllfundort bei Schillerslage. Um 6.37 Uhr hatte Mitarbeiter Mario Biernat seinen ferngesteuerten Kran einsatzbereit und fing an, den Müll aus bis zu drei Metern Tiefe nach oben zu befördern. „Arbeitssicherungstechnisch ist das hier eine Katastrophe. Da unten kann ich keine Mitarbeiter hinschicken“, erklärte Pittner den Einsatz des Krans.

Glaswolle muss als Sondermüll entsorgt werden

Behutsam steuerte Biernat sein Arbeitsgerät mit einer kleinen Fernbedienung, die er sich vor den Bauch geschnallt hatte. Die Kollegen schauten zunächst zu, machten sich dann ans Werk. Sie sammelten die Glaswolle ein, um sie getrennt vom anderen Mülle in Säcke zu verpacken. „Das ist Sondermüll“, sagte Aha-Mitarbeiter Claus Moldenhauer. Auch er ärgerte sich beim Anblick der Menge: „Leider passiert das immer wieder, es ist nur eine Stelle von vielen. Die wenigsten, die illegal ihren Müll entsorgen, werden erwischt“, ergänzte er.

Die Dämmwolle landet schließlich in speziellen Säcken. Diese weisen mit einem Schriftzug auf die mögliche Gesundheitsgefahr durch das Material hin. Quelle: Mark Bode

Zahl der wilden Müllstellen nehmen in der Region zu

Während bei Aha im Jahr 2019 insgesamt 935 Stellen mit illegal entsorgtem Abfall gemeldet wurden, sind es in diesem Jahr bereits 1340. Dabei wurden mehr als 174 Tonnen wilder Müll eingesammelt. Im Vorjahr waren es mehr als 111 Tonnen. Im Raum Burgdorf lag der Müll am häufigsten in Schillerslage (19 Mal). Betroffen waren zudem Otze (neun Funde), Ramlingen und Ehlershausen (je sechs), Beinhorn und Dachtmissen (je fünf), Heeßel (drei), Sorgensen (zwei) und Weferlingsen (eins). „Es ist einfach eine Dreistigkeit. Die Täter wollen Geld sparen“, erklärt sich Pittner den Anstieg der Zahlen. „Wilde Müllablagerungen sind kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld nach sich ziehen kann“, sagte Aha-Sprecher Stefan Altmeyer.

Um 7.51 Uhr konnte Biernat seinen Kran am ersten Fundort wieder aufladen. Das Sortieren und Verladen in die jeweiligen Fahrzeuge übernahmen die Kollegen, die in der Zwischenzeit Haufen für die unterschiedlichen Abfallarten, wie Kupferrohre und Kabel, angelegt hatten. Biernat fuhr weiter zur nächsten Stelle an einem Waldweg unweit der Straße Oldhorster Moor. Zusammengebundene Fußleisten, Bauschutt und eine Menge alter Heizungen lagen dort. Als Aha-Mitarbeiter Sven Tornow einen Heizkörper zur Seite räumte, sprang eine Maus hervor, die sich dort wohl häuslich eingerichtet hatte.

Aha-Mitarbeiter Sven Tornow sortiert den Müll, der anschließend zum Abtransport in unterschiedliche Fahrzeuge kommt. Quelle: Mark Bode

„Es muss harte Strafen geben, damit es die Leute abschreckt“

„Da fällt einem nichts mehr zu ein“, schimpfte Tornow über das Fehlverhalten einiger Menschen, nachdem er die enorme Müllmenge gesehen hatte. „Es muss harte Strafen geben, damit es die Leute abschreckt und sie es nicht wieder tun“, forderte er. Er meldete sich freiwillig zum Dienst am Sonnabendmorgen. „Ich mache die Arbeit gerne. Außerdem dient die Tätigkeit der Umwelt.“ Dieser Wochenenddienst war laut Pittner erforderlich, weil die Arbeit zusätzlich zu den üblichen Aufgaben in der Woche nicht möglich gewesen wäre. „Es sind alles Mitarbeiter, die aus anderen Bereichen kommen“, sagte Pittner. Tornow ist gewöhnlich Altpapierfahrer. Andere fahren sonst Sperrmüll oder sind im Containerdienst.

Staatsanwaltschaft hat Verdächtigen im Visier

Biernat, Pittners Vorarbeiter bei Entrümpelungen, befasste sich zunächst mit dem Bauschutt, den er mithilfe des Krans in ein Aha-Fahrzeug beförderte. Beobachtet wurde das Aha-Team dabei von Jäger Christian Alraun. „Das ist ja etwas Besonderes, wenn so eine Aktion durchgeführt wird“, sagte er und wünschte sich, dass mehr Täter gefasst werden. „Wir haben überall Wildkameras aufgestellt, aber noch niemanden erwischt“, sagte Alraun. Für ihn sei es „eine gewisse Genugtuung“, dass der vermeintliche Übeltäter, bei dem es sich um einen Firmenbesitzer aus Hannover handeln soll, von der Staatsanwaltschaft ausgemacht wurde.

Nachdem Biernat den Bauschutt aufgesammelt hatte, fuhr er weiter zur nächsten Stelle im Waldweg bei Beinhorn. Die anderen Mitarbeiter sammelten unterdessen eifrig den restlichen Müll ein und verteilten diesen auf die entsprechenden Fahrzeuge. Sie folgten schließlich zu den Ablagestellen drei und vier: ein Haufen Bauschutt und ein Abfallberg mit einem Sammelsurium von Deckenlampen über Glaswolle bis zu Badewannen. „In zwei Wochen liegt hier bestimmt wieder etwas, jede Wette“, sagte Pittner zu Mitarbeiterin Stephanie Höche.

Diverse Kubikmeter Holzlatten, Bauschutt und sonstigen Müll befördert Mario Biernat mithilfe des Krans nach oben. Quelle: Mark Bode

9120 Kilogramm an Bauschutt , 320 Kilogramm Metallschrott

Um Punkt 12 Uhr waren die Aha-Mitarbeiter vor Ort fertig und begaben sich schließlich mit ihren vier großen Fahrzeugen zu den Deponien. Der Bauschutt wurde nach Burgdorf gebracht, der Rest nach Lahe. Dabei mussten die Aha-Mitarbeiter das jeweilige Gewicht ordnungsgemäß erfassen. Schließlich steht ein Verfahren gegen den Müllfrevler bevor. 320 Kilogramm Kupfer und Metallschrott sammelte das Team ein. An Dämmwolle und Mineralen kamen 160 Kilogramm zusammen. Asbest und weitere Schadstoffe betrugen 20 Kilogramm. Der Sperrmüll wog 2880 Kilogramm und der vermischte Bauschutt 9120 Kilogramm.

Aha-Sprecher Altmeyer appellierte an die Menschen in der Region, den Müll nicht einfach in Wald und Flur zu kippen. Wer wilden Müll entdeckt, kann diesen unter der kostenlosen Service-Hotline (08 00) 9 99 11 99 melden. „Die wilden Müllstellen innerhalb von Ortschaften werden nicht durch Aha abgeräumt. Hierfür ist die jeweilige Kommune selbst zuständig“, sagte Altmeyer.

