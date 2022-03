Burgdorf

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie bietet die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) wieder einen Kompostmarkt in Burgdorf an. Am Donnerstag, 24. März, können sich Hobbygärtner von 14 bis 18 Uhr auf dem Pferdemarkt am Kleinen Brückendamm den wertvollen Naturdünger abholen.

Wer Kompost abholen möchte, muss lediglich einen Behälter und eine Schaufel mitbringen, um anschließend die Gartenerde zu Hause mit dem Qualitätskompost aufzubessern. Eine Untersuchung von Bodenproben kann Aha pandemiebedingt jedoch nicht anbieten. Auch der sonst übliche Verkauf von Blumen- und Pflanzerde vor Ort entfällt. Stattdessen können sich Interessierte eine neue Broschüre mitnehmen, die Aha aufgelegt hat: den Kompostguide. Diesen gibt es auch online unter www.aha-region.de/ kompostguide.

Selbstabholer können sich das ganze Jahr über auch auf den Deponien in Hannover, Burgdorf und Wunstorf mit Kompost eindecken. Weitere Informationen und Preise für den Aha-Kompost und die hannoverschen Erden gibt es unter www.aha- region.de/kompost.