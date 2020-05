Burgdorf

Das Entsorgungsunternehmen Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) nimmt die Einschränkungen auf dem Wertstoffhof des Deponiegeländes an der Steinwedeler Straße zurück. Ab Dienstag, 2. Juni, entfällt die bisherige Kennzeichenregelung.

„Die positive Entwicklung der Corona-Situation ermöglicht es uns, die 21 Wertstoffhöfe den Menschen in der Region Hannover wieder in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen“, lässt sich Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz zitieren. Die bisherige Regelung, nach der nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichenendungen an geraden Tagen und die mit ungeraden Nummern an ungeraden Tagen anliefern dürfen, entfalle. Ab Dienstag könnten auch wieder alle vorhandenen Parkbuchten genutzt werden. Nur die wegen der Pandemie eingestellten Beratungs- und Verkaufsleistungen auf den Wertstoffhöfen bietet Aha noch nicht wieder an.

Das Entsorgungsunternehmen bittet seine Kunden um Beachtung der Abstandsregelungen. Anlieferer müssten einen Abstand von 1,50 Metern einhalten. Die Treppen an den Containern dürften nur einzeln betreten werden. Kunden sollten nach Möglichkeit Masken tragen.

Die Deponie ist von Montag bis Freitag von 7 bis 16.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Joachim Dege