Burgdorf

Das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt gibt nach wie vor Anlass zur Sorge. Von Dienstag auf Mittwoch seien 14 neue Fälle hinzugekommen, meldet die Region Hannover. Damit steigt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz binnen eines Tages von 107,9 auf nunmehr 120,6.

Nach Darstellung von Regionssprecher Christoph Borschel gebe es aktuell keinen Hotspot in Burgdorf. Borschel spricht deshalb von einem diffusen Infektionsgeschehen, was die Kontaktnachverfolgung allerdings nicht gerade erleichtere. Zurzeit seien dem Gesundheitsamt zwei Fälle in zwei Kitas gemeldet und zwei weitere in zwei Pflegeeinrichtungen. Auch ein neuer im Zusammenhang mit einer Coronainfektion stehender Todesfall sei dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Damit habe Covid-19 seit Ausbruch der Pandemie 22 Burgdorfer das Leben gekostet. 918 Burgdorfer hätten sich infiziert, aktuell seien es 75 Menschen in der Stadt.

Von Joachim Dege