Burgdorf

Heute können annähernd 25.000 Burgdorfer darüber abstimmen, wer künftig an der Spitze der Stadt Burgdorf steht. Nach 23 Jahren verabschiedet sich Amtsinhaber Alfred Baxmann in den Ruhestand. Wer folgt auf ihn? Zur Wahl stellen sich Michael Fleischmann (Linke), Marc Müller (Die Partei), Sinja Münzberg (Grüne), Rüdiger Nijenhof (Freie Burgdorfer), Matthias Paul ( SPD), Armin Pollehn ( CDU) oder Dirk Schwerdtfeger ( FDP).

Wann und wo kann ich wählen?

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr. Bis 18 Uhr können die Wähler ihre Stimme abgeben. Jeder Wahlberechtigte findet auf der Wahlbenachrichtigungskarte das Wahllokal, in dem er seine Stimme abgeben kann. Mehr als 3150 Frauen und Männer haben nach Angaben der Verwaltung in den vergangenen Wochen die Briefwahl genutzt.

Kann ich auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte abstimmen?

Jeder Wahlberechtigte hat bis zum 5. Mai eine entsprechende Karte per Post bekommen. Wer sie nicht wiederfindet, benötigt für die Stimmabgabe seinen Personalausweis oder Reisepass. Die Wahlvorstände gleichen die Daten ab.

Was muss ich beachten, wenn ich heute krankheitsbedingt nicht zur Wahl gehen kann?

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Briefwahlantrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, im Bürgerbüro des Rathauses gestellt werden. Darauf weist Stadtsprecher Sebastian Kattler hin.

Welche Themen muss der künftige Bürgermeister angehen?

Drei grundsätzliche Aufgaben haben das neue Stadtoberhaupt, Rat und Verwaltung vor der Brust: Wie sieht das Verkehrskonzept der Zukunft mit mehr E-Mobilität, einem ausgeklügelten Radwegenetz und vor allem der Verkehrsführung während und nach der Hochbahnbrücken-Sanierung aus? In welcher Reihenfolge und in welchem Tempo lässt die Stadt die Schulen erneuern oder sogar neu bauen? Und wie gelingt es, trotz der beschlossenen Millionenprojekte den Etat so zu gestalten, dass die Stadt weiterhin handlungsfähig bleibt?

Wo kann ich mich über die Wahlergebnisse informieren?

Ab 17.30 Uhr berichtet die HAZ live von der Stimmauszählung. Die HAZ-Redakteure Anette Wulf-Dettmer und Joachim Dege begleiten die Kandidaten und ihre Familien sowie Parteifreunde durch den Abend. Die HAZ aktualisiert die Wahlergebnisse fortlaufend. All diese Daten finden Sie unter haz.de/ burgdorf

Von Antje Bismark