Burgdorf

Die Stadt will Corona-Schnelltests für Kitas beschaffen und in den Einrichtungen verteilen lassen – nicht nur in den eigenen, sondern auch in denen der freien Träger. Das hat der Rat am Donnerstagabend auf Empfehlung des Verwaltungsausschusses beschlossen. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) kündigte an, die Test-Kits jetzt so schnell wie möglich einzukaufen.

Damit setzt die Kommune nun eine vom Bürgermeister gemachte Zusage in die Tat um. Anfang März hatte der Verwaltungschef im Jugendhilfeausschuss des Rates Kita-Eltern zu beruhigen versucht, die zum Schutz ihrer Kinder und der Erzieher vehement hocheffektive Luftreiniger für die Betreuungseinrichtungen eingefordert hatten. Die Stadtverwaltung teilte dagegen mit, dass die Geräte ihren Zweck nicht erfüllen könnten, weshalb die von CDU und SPD gebildete Ratsmehrheit der Forderung der Eltern nicht nachkam. Nun sollen Tests das Sicherheitsgefühl erhöhen, indem sie Infektionsketten erkennbar machen.

Kitas warten seit März auf versprochene Tests

„Die am 8. März von Herrn Pollehn angekündigten Schnelltests an Kitas, die laut Aussage des Bürgermeisters die Anschaffung von Luftreinigern unnötig machen würden, sind bis heute nicht in den Burgdorfer Kitas eingeführt worden. Wir haben Juni, mittlerweile Szenario A und weiterhin keine Schnelltests für Kinder“, kritisierte Michal Honnens von der mittlerweile aufgelösten Elterninitiative Luftreiniger für die Kita Weststadt Anfang dieses Monats.

In einer Verwaltungsvorlage vom 7. Juni räumte die Stadt ein: „Testmöglichkeiten für Kinder stehen noch nicht zur Verfügung.“ Das sei unbefriedigend, zumal „die allgemeine Hygienebestimmung des Abstandhaltens in der Kindertagesbetreuung kaum umsetzbar“ sei. Genau aus diesem Grunde hatten die Kita-Eltern die Luftreiniger gefordert und wären sogar bereit gewesen, sich an den Kosten zu beteiligen. Sogar Sonderkonditionen mit dem Hersteller Miele hatten die Eltern ausgehandelt. Die Stadt lehnte ab.

Lesen Sie auch Rat der Stadt lehnt Anschaffung von Luftreinigern ab

Dass es mit den Tests so lange gedauert habe, liegt nach Darstellung von Pollehn am Land, das sich inzwischen aber bereit erklärt habe, Tests ab August für alle Kitas zu beschaffen und auch zu bezahlen. Komplizierte Ausschreibungsverfahren kosteten Zeit. Deshalb habe sich die Stadt jetzt entschlossen, in Vorleistung zu treten und die Beschaffung selbst in die Hand zu nehmen. Dabei geht sie davon aus, dass sie das Geld dafür später vom Land zurückerstattet bekommt.

Kita-Eltern sind nachhaltig über Rat verärgert

Die Kosten für die Test-Kits belaufen sich nach Darstellung der Stadtverwaltung auf 105.000 Euro – bezogen auf den Zeitraum vom 14. Juni bis zum 18. September. Getestet werden sollen nicht nur Kindergartenkinder, sondern auch Krippenkinder unter drei Jahren.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kita-Eltern, die sich für die Luftreiniger stark gemacht hatten, sind verärgert über den Rat. Übel nehmen sie vor allem den großen Ratsfraktionen, dass diese sich auf den Mitte Dezember vergangenen Jahres von 50 Eltern unterzeichneten Appell hin nie gemeldet hatten. „Wir hätten uns eine Rückmeldung als Minimum eines guten Miteinanders gewünscht“, schreibt Honnens in einer E-Mail an alle Ratsmitglieder.

Von Joachim Dege