Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) bietet in der KulturWerkStadt und im Stadtmuseum aus Anlass des Regionsentdeckertages am Sonntag, 13. September, Sonderöffnungszeiten an. Beide Häuser sind dann von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

In der KulturWerkStadt lädt der VVV zu einer Führung durch die Ausstellung „Stadtbilder − Burgdorf gestern und heute“ ein. Die Leitung übernimmt der Altbürgermeister Alfred Baxmann. Der gebürtige Burgdorfer will den Besuchern der Schau Hintergrundgeschichten zu den Bildern und Einblicke in die Entwicklung der Stadt präsentieren. Die Führung, an der maximal neun Personen mit Mund-Nasen-Schutz teilnehmen können, beginnt um 14 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon (0 51 46) 18 62 ist erforderlich.

Anzeige

Star-Wars-Ausstellung im Stadtmuseum

Im Stadtmuseum können Besucher die Lego-Ausstellung „Raumschiffwelten“ erleben und sich in ein fantastisches Star-Wars-Universum entführen lassen. Die Exponate stammen aus der Sammlung der Familie Lange.

Von Joachim Dege