Burgdorf

Nach ihrem Einkauf wurde einer Seniorin in Burgdorf das Porte­mon­naie gestohlen. Die 82 Jahre alte Frau aus Uetze hat nach Darstellung der Polizei auf dem Parkplatz der Tierhandlung Fressnapf an der Uetzer Straße ihr Portemonnaie offen sichtbar in ihrem unverschlossenen Auto liegen lassen.

Die Frau verstaute zunächst ihre Einkäufe im Kofferraum. Dann legte sie ihren Geldbeutel auf den Beifahrersitz. Ohne das Auto abzuschließen, ließ sie es dann einen kurze Zeit unbeobachtet, um den Einkaufswagen zurückzubringen. Diesen Moment nutzte der Dieb aus und schlug zu. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die Börse weg.

Von Joachim Dege