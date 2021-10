Burgdorf

Chaos auf dem Wertstoffplatz am Kleinen Brückendamm: Seit mehr als einer Woche stehen Nutzer der Wertstoffsammelstelle von einem riesigen Glasberg. „Scheinbar hat sich beim Leeren eines Containers der Boden gelöst, sodass der gesamte Inhalt auf den Boden gefallen ist“, sagt Günther Quast. Er hatte das Malheur bereits in der vergangenen Woche bemerkt: „Der Fahrer muss das doch mitbekommen haben“, sagt er und kritisiert, dass weder das zuständige Entsorgungsunternehmen Remondis noch die Stadtverwaltung gegen den Schandfleck vorgegangen sind.

Als über Tage nichts passierte und der Berg immer weiter wuchs, informierte Quast die Stadt. Deren Beschäftigte versprach Abhilfe, doch: „Für die Entsorgung sind wir als Stadt nicht zuständig. Wir haben die Information aber bereits an den Dienstleister Aha weitergegeben“, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler am Montag. Aha wiederum zeichnet für die Instandhaltung des Platzes, nicht aber für die Altglas-Entsorgung verantwortlich. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher des Abfallentsorgungsbetriebs mit, dass Aha nun Remondis über den Vorfall informiert habe. Dieser soll die Container regulär am Dienstag wieder leeren und dann auch gleich die auf dem Boden liegenden Flaschen und Gläser abholen.

Auf dem Berg türmen sich seit über einer Woche leere Glasbehältnisse. Quelle: Marie Pinkert

Der Burgdorfer Quast, der mehr als 30 Jahre den Kiosk am Bahnhof betrieben hat, will sich die Situation am Dienstag noch einmal anschauen – so recht glauben mag er an die zeitnahe Entsorgung nicht. „Am Wochenende waren so viele Gäste beim verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt, das sollte doch ein Aushängeschild für Burgdorf sein“, sagt er. Aber dann müssten die Verantwortlichen einfach schneller agieren.

Von Marie Pinkert