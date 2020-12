Burgdorf

In einem Jahr, in dem das Coronavirus einen Großteil der medialen Aufmerksamkeit auf sich zieht, zeigen die Mitglieder der Burgdorfer Amnesty-International-Gruppe Flagge gegen die Todesstrafe. Ein mit vielen kleinen Lichtern bestücktes Transparent leuchtete vor dem Rathaus II am Montagabend gegen die vorweihnachtliche Illumination der Innenstadt an. Ziel war es, daran zu erinnern, dass die Todesstrafe brutal und menschenverachtend ist und viele Länder sie nach wie vor vollstrecken. „Es war gar nicht so einfach, einen Platz zu finden, der nicht schon beleuchtet ist“, sagte Mitglied André Ohnhold.

Letztlich entschied sich die Gruppe für die Grünfläche vor dem Amtssitz des Bürgermeisters in der ehemaligen Landratsvilla. Zumal die Stadt Burgdorf Mitglied ist im Städtebündnis Cities for Life, das der Todesstrafe den Kampf angesagt hat. Unter dem Motto „Städte für das Leben, Städte gegen die Todesstrafe“ machen Cities-for-Life-Aktivisten stets am 30. November auf die Todesstrafe aufmerksam, indem sie charakteristische und zentrale Gebäude in Städten beleuchteten. 2014 schloss sich die Burgdorfer Amnesty-Gruppe als Teil dieser Protestbewegung an. Das Datum des Aktionstages fällt auf den Jahrestag, an dem das Großherzogtum Toskana 1786 als erster europäischer Staat die Todesstrafe abschaffte.

Von Sandra Köhler