Burgdorf

Die Amnesty-Gruppe Hannover Nordost plant eine Ausstellung zum 60-jährigen Bestehen der Menschenrechtsorganisation. Dabei soll deren Arbeit und die Geschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Fokus stehen. Die Gruppe, der Akteure aus Burgwedel und Burgdorf angehören, plant die Schau für den Zeitraum vom 21. bis 24. Mai in der Magdalenenkapelle neben der Hochbrücke.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – eine revolutionäre Deklaration, die in 30 Artikeln allen Menschen auf der Erde die gleichen Rechte zuerkennt und damit das Bild einer Welt skizziert, in der alle frei und friedlich miteinander leben können. Sie wurde bis auf acht Enthaltungen einmütig verabschiedet. Am Ende gab es stehende Ovationen.

Gruppe setzt sich seit 46 Jahren für Menschenrechte ein

1961 brachte der britische Rechtsanwalt Peter Benenson mit dem Zeitungsartikel „Die vergessenen Gefangen” einen Stein ins Rollen: Seinen Artikel über politische Gefangene mit vier Beispielen und der Aufforderung an die Leser, Appellbriefe an die Regierungen zu schreiben, druckten 30 große Zeitungen weltweit nach. Dies führte schließlich zur Freilassung der Verfolgten und es entstand die Kampagne „Appeal for Amnesty“ (Appell für Amnestie), die wenig später zur Gründung der Organisation Amnesty International führte.

Dieses Jahr blickt Amnesty auf 6o Jahre Arbeit gegen Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche Inhaftierungen wegen oppositioneller Meinungen, Folter, Todesstrafe und vieles mehr zurück. Die Amnesty-Gruppe Hannover Nordost setzt sich seit nunmehr 46 Jahren für Menschenrechte ein.

Ausstellung zeigt Entwicklung seit 1948

Die Plakat- und Fotoausstellung zeigt nach Darstellung ihrer Macher Menschen und Situationen, die Zeugnis ablegen von der Entwicklung seit 1948. Die Texte und Bilder erinnern an Meilensteine und an Rückschläge und machen darauf aufmerksam, welche Rechte für viele selbstverständlich geworden seien und welche noch nicht.

Die Ausstellung vom 21. bis 24. Mai in der Magdalenen-Kapelle sei täglich von 14 und 18 Uhr geöffnet, sofern die Corona-Lage es zulasse, teilt die Amnesty-Gruppe mit.

Von Joachim Dege