Strafe muss sein – aber nicht in dieser Woche. Das Amtsgericht Burgdorf kann seit Montag vorerst keine Strafsachen verhandeln, für die sich Erwachsene zu verantworten haben. Die zuständige Strafrichterin muss coronabedingt das Haus hüten. Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze geht davon aus, dass das Gesundheitsamt der Region Hannover die Juristin in Quarantäne schickt.

Mindestens für diese Woche ist die erfahrene Strafrichterin dazu verurteilt, die Hände in den Schoß zu legen. Sie selbst sei selbst nicht erkrankt, habe aber Kontakt mit einem infizierten Menschen gehabt und könne deshalb vorerst nicht zu Gericht sitzen.

Vier Strafprozesse fallen am Montag aus

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich bereits um den zweiten Corona-Verdachtsfall in der Belegschaft des kleinen Amtsgerichts, in dem vier Richter für die Kommunen Burgdorf und Uetze in Zivil- und in Strafsachen Recht sprechen. Für Montagvormittag hatte das Gericht vier Verhandlungen anberaumt: Leistungserschleichung, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung. Alle vier Prozesse mussten ausfallen.

Amtsgerichtsdirektor Henze kann noch nicht sagen, wie lange die Verhandlungspause dauert. Das könne nur das Gesundheitsamt. Von dem hat der Behördenleiter aber nach eigener Aussage bis Montagmittag noch keinen Hinweis erhalten, wie lange die Quarantäne der Richterin andauert. Derweil hat das Gericht bis einschließlich Montag, 2. November, sogenannte Abladungen geschickt und so Zeugen, Angeklagte und deren Rechtsbeistände von der Verpflichtung des persönlichen Erscheinens entbunden.

Alle anderen Geschäftsbereiche des Gerichts arbeiten weiter, allerdings stark eingeschränkt. „Wir versuchen, möglichst wenig Publikumsverkehr zu haben“, sagt Henze. Die Wachtmeister seien angewiesen, streng zu kontrollieren, wer das Gebäude betritt. Zugang erhalte nur, wer einen unaufschiebbaren Termin habe. Was schriftlich zu erledigen sei, müsse auf diesem Wege geschehen. So habe es das Gericht bereits den ganzen Sommer über gehalten. „Wir sorgen ganz gut dafür, dass es zu weniger Kontakten kommt.“

Gerichtsbetrieb auf Infektionsschutz umgestellt

Um das zu erreichen, achteten die Richter auch darauf, dass Prozessbeteiligte nicht lange vor Beginn, sondern pünktlich erscheinen. Er selbst habe Zivilsachen früher im 10-Minuten-Takt verhandelt, inzwischen verhandle er eher im 20-Minuten-Takt, um Begegnungen zu vermeiden, beschreibt der Amtsgerichtsdirektor eine der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz. Alle Mitarbeiter trügen Masken auf den Fluren und hielten die Fenster der Büros zur Belüftung offen. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, versichert Henze.

Mit den Bauarbeiten im Haus allerdings läuft es weniger rund. Die österreichische Firma, die aktuell an der Außenwand des Gerichtsgebäudes einen Fahrstuhl errichtet, um das Gericht barrierefrei zugänglich zu machen, ist zeitlich erheblich in Verzug geraten. Das liegt einerseits daran, dass auf der Baustelle Tschechen aus dem coronageschüttelten Nachbarland eingesetzt waren. Zum anderen war das Außengerüst nicht Tüv-konform aufgestellt worden. Beides zusammen führte zu für längere Unterbrechungen der Arbeiten. Henze geht deshalb nicht davon aus, dass der Fahrstuhl dieses Jahr noch fertig wird.

