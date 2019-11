Mit der Laterne durch Isernhagen N.B. ziehen, in der Wedemark beim Spielzeugflohmarkt stöbern oder in Burgdorf das Kammerkonzert von Amadeus Wiesensee besuchen: Das ist los am Wochenende vom 15. bis 17. November in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.