Uetze/Burgdorf

Mit einer neunmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung ahndet das Amtsgericht Burgdorf den Ladendiebstahl eines mehrfach vorbestraften Mannes. Er wurde zur Verhandlung direkt aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Uelzen gebracht. Dort verbüßt er zurzeit eine weitere Haftstrafe.

Am 30. Juni 2020 gegen 16.45 Uhr hatte der 33-Jährige den Edeka-Markt in Uetze betreten. In seinen Einkaufswagen legte er mehrere preiswerte Artikel, in den mitgeführten Rucksack verstaute er unter anderem Wurst, Käse, zwei Flaschen Alkohol und Tabak. Er bezahlte die Waren aus dem Einkaufswagen und wollte den Markt verlassen, als ihn eine Angestellte stoppte. Denn die Mitarbeiter kannten den arbeitslosen Mann und seine Masche bereits: Deshalb hatte die Beschäftigte, nachdem der 33-Jährige im Laden angekommen war, den vorgeschobenen Einkauf samt Diebstahl im Wert von knapp 35 Euro auf den Monitoren der Überwachungskameras beobachtet.

Ladendieb führt Faustmesser bei Tat mit sich

Er folgte der Mitarbeiterin nach einer kurzen Ansprache ins Büro und zeigte sich, so ein Polizeibeamter im Zeugenstand, dort kooperativ. Unter anderem legte er ein Faustmesser auf den Tisch, das er zur Tatzeit in der Hosentasche trug – und das ihm nun den Vorwurf eines Ladendiebstahls mit Waffe eingebracht hat. Auch im Gerichtssaal bestätigte der Mann, der nach eigenen Angaben zum damaligen Zeitpunkt betrunken war und kein Geld für Lebensmittel hatte, die Tat. „Es tut mir leid, aber es ist so gelaufen“, sagte er und fügte hinzu, das Faustmesser habe er seinerzeit immer bei sich geführt. „Mich hat der Vater einer Bekannten bedroht, deshalb hatte ich das Messer durchgehend zu meinem Schutz mit“, sagte er.

Lange Liste an Verfehlungen

Nach Aussage der Amtsrichterin finden sich seit 2011 zehn Eintragungen, die von Hausfriedensbruch und falschen Verdächtigungen über Unterschlagung und Handel mit Drogen bis hin zu vorsätzlicher Körperverletzung reichen. Die ersten Verurteilungen erhielt der Mann vom Amtsgericht Norden, seinem damaligen Wohnort, die letzten verhängte das Amtsgericht Burgdorf, weil der 33-Jährige unter anderem seine Lebensgefährtin in Uetze bedroht, genötigt und geschlagen hatte. So habe die Frau um ihr Leben gefürchtet, als er ihr ein Kissen ins Gesicht drückte und ihr ein Messer an den Hals hielt, sagte die Strafrichterin. Immer wieder habe der Nordener dabei gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, sodass für sie ohnehin nur eine Freiheitsstrafe infrage kam.

Nach dem Urteil kehrt Angeklagter in die JVA zurück

Er habe in der JVA aufgehört, Alkohol zu trinken, und eine Qualifizierung im Garten- und Landschaftsbau begonnen, gab der Angeklagte zu Protokoll. Dabei unterstützten ihn Freunde aus Uetze, zu denen er nach der Haft zurückkehren könne. „Sie haben keine gute Sozialprognose, aber sie machen hier vor Gericht einen positiven Eindruck“, sagte die Richterin, die letztlich mit den Vorstrafen eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verhängte. Der Angeklagte wurde nach der Urteilsverkündung wieder nach Uelzen in die JVA gebracht.

Von Antje Bismark