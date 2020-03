Burgdorf

Die Corona-Krise sorgt auch im Amtsgericht Burgdorf für einen Ausnahmezustand. Sämtliche Zivilverfahren und Strafprozesse sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Publikumsverkehr ist eingeschränkt. Bürger sollen nach Möglichkeit nur noch per Telefon oder schriftlich mit dem Gericht kommunizieren, lautet die Marschrichtung, die Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze am Montag ausgab.

Mit diesem Aushang informiert das Amtsgericht die Besucher über die Situation. Quelle: Joachim Dege

Im Saal 25 verhandelte Amtsrichterin Stephanie Rohe am Montagmorgen noch eine Bußgeld- und zwei Strafsachen. Es waren die letzten, wohl für mehrere Wochen. Die Richterin hat ihre öffentlichen Hauptverhandlungen ebenso ausgesetzt wie der Jugendrichter und die beiden Zivilrichter des kleinen Gerichts, in dem 32 Menschen arbeiten. Um diese und die Besucher vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu bewahren, hat Behördenleiter Henze vorläufig auf den Notbetrieb umgestellt. Und er ließ Verhaltensregeln für die Besucher aushängen.

Abstand halten, Verzicht auf den Handschlag und nach Möglichkeit ein freundliches Lächeln: Mit dieser Bitte empfängt Behördenleiter Andreas Henze zurzeit Besucher seines Amtsgerichts. Quelle: Joachim Dege

Eine förmliche Direktive, wie das kleine Amtsgericht durch die Corona-Krise kommen soll, gibt es zurzeit noch nicht vom Landesjustizministerium. Gleichwohl herrscht Unruhe unter den Mitarbeitern, wie Henze bestätigt. Allein schon weil täglich viele Menschen ein- und ausgehen in dem historischen Gebäude am Spittaplatz. Die Sachbearbeiter haben sich mit Stühlen und Tischen, die sie in ihre Bürotüren stellen, gewappnet. So wollen Sie den von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Sicherheitsabstand zu Besuchern sicherstellen. Eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden will, macht keinen Hehl daraus, dass ihr eine Schließung des Gebäudes lieber wäre.

„Wir müssen den Betrieb soweit wie möglich herunterfahren“, sagt ihr Chef. Es könne ja nicht sein, dass geladene Zeugen auf dem Flur zusammen säßen und sich gegenseitig ansteckten. Die Richter blieben freilich präsent, um zu gewährleisten, dass Unaufschiebbares erledigt werden könne, so versichert Henze: die Bearbeitung von Gewaltschutzanträgen beispielsweise, Haftbefehle und Familiensachen, in denen Kindeswohl berührt ist. Ansonsten gelte: „Was schriftlich erledigt werden kann, passiert schriftlich. Und was so nicht geht, muss warten“, sagt Henze.

Angeklagte aus Eltze sorgt kurz für Aufregung

Das gesetzlich vorgeschriebene Beschleunigungsgebot für die Strafsachen in Gefahr ist laut Henze nicht gefährdet. Es soll dafür sorgen, dass sich Strafverfahren nicht unnötig in die Länge ziehen. Tun sie es dennoch, gilt dies als ein Strafmilderungsgrund. Auch dass Verjährungen drohen könnten, weil Prozesse zurzeit ausgesetzt sind, sieht der erfahrene Richter nicht: „So lange werden wir nicht dichtmachen.“ Im Übrigen würden alle Strafverfahren im Hause sehr zügig abgearbeitet.

Für Aufregung allerdings sorgte ein Strafverfahren in der vergangenen Woche. Angeklagt war eine junge Frau aus Eltze, dem Ort in der Gemeinde Uetze, wo es den ersten Coronavirus-Infizierten in der Region Hannover gab. Nachdem klar war, woher die Frau kommt, brach Jugendrichter Klaus von Tiling die Hauptverhandlung umgehend ab. Das Gericht nahm Kontakt auf mit dem Gesundheitsamt. Dort aber war die Frau nicht registriert. „Es gab null Gefahr“, versichert Henze. Zwei Wachtmeister desinfizierten vorsorglich das Treppenhaus und den Gerichtssaal.

Das Amtsgericht bekommt den lange herbeigesehnten Fahrstuhl. Die Bauarbeiten haben am Montag begonnen. Das Gerüst ist bereits aufgebaut. Quelle: Joachim Dege

So still es in den Gerichtssälen zugeht, so ungemütlich laut wird es im Gerichtsgebäude in den nächsten Tagen. Bauarbeiter begannen am Montag mit den Arbeiten am lange herbeigesehnten Fahrstuhl an der Außenwand gen Osten. Der Lift soll das Gebäude barrierefrei machen, sodass die Wachtmeister nicht länger Rolli-Fahrer nach oben tragen müssen. Draußen am Gebäude ist ein Gerüst aufgebaut, drinnen sind Staubschleusen eingerichtet. Beides ist nötig, damit die Durchbrüche für die Fahrstuhltüren auf drei Etagen in die Wand geschnitten werden können. Schon treibt Amtsgerichtsdirektor Henze die Sorge um, „dass wir große Löcher in der Wand haben und die Corona-Krise dann die Bauarbeiten lahmlegt“.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege