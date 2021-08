Burgdorf/Uetze

Ihre Hilfsbereitschaft hat eine 39 Jahre alte Frau aus Hänigsen jetzt vor das Amtsgericht Burgdorf gebracht – dort musste sich die Angestellte in einem sozialen Unternehmen wegen Unterschlagung eines Mopeds verantworten. Diesen Vorwurf wies die zweifache Mutter weit von sich, mit Recht urteilte Amtsrichterin Stephanie Rohe. Sie sprach die Angeklagte frei, die den Prozess hochschwanger und emotional angespannt verfolgte.

Der Anfang des ungewöhnlichen Prozesses reicht weit zurück: Die jetzige Klägerin aus Uetze und die Angeklagte verband bis zum Herbst vergangenen Jahres eine Freundschaft, wie beide vor Gericht bestätigten. Und weil sich Freunde helfen, unterstützte die 39-Jährige die Uetzerin, als diese für ihr Zweirad Schwalbe, ein Moped aus DDR-Zeiten, eine Garage benötigte. Die Hänigserin vermittelte einen Stellplatz bei einem 74-jährigen Bekannten. Der parkte das Gefährt einige Monate in seiner Garage, bis er sie aufräumte.

Angeklagte handelt höheren Preis für Freundin aus

„Wir waren mehrere Leute für die Aktion“, erinnerte er sich vor Gericht und erklärte, dass ihn die Schwalbe störte und die 39-Jährige deshalb die Eigentümerin anrief, um wegen eines möglichen Verkaufs mit ihr zu sprechen. Er wie eine Nachbarin verfolgten das am Handy geführte und auf laut gestellte Telefonat, in dem die Besitzerin sagte „Hauptsache weg, verkauf’ es für 50 Euro“, sagte die Zeugin in der Verhandlung. Diese Aussage bestätigten auch der Rentner und die Schwester der Angeklagten, die ebenfalls als Zeugin geladen war. Der Angeklagten erschienen 50 Euro zu wenig, deshalb versprach sie, einen Käufer für 150 Euro zu finden – und das gelang ihr auch bei einem Bastler in der Nachbarschaft.

„Ich habe mir das Moped angeschaut, das in einem ganz schlechten Zustand war“, sagte der Hänigser. Seinen Angaben zufolge war der Sitz der Schwalbe aufgeschlitzt, die Reifen hatten einen Platten, und Rost nagte an dem Zweirad. „Aber ich bastele gern, deshalb habe ich es für 150 Euro gekauft“, sagte er. Eine der Zeuginnen bezeichnete das Moped gar als rostigen Haufen. Im Auftrag der Klägerin setzte die 39-Jährige mit dem Bastler einen Kaufvertrag auf. „Ich bin Lehrer und Beamter, deshalb war ich vorsichtig“, sagte er. Bis heute verwahrt die Angeklagte den Vertrag und 150 Euro in einem Umschlag, um ihn der einstigen Freundin zu übergeben.

Polizei beschlagnahmt Schwalbe bei Hausdurchsuchung

Denn diese änderte nach wenigen Tagen ihre Meinung und wollte den Kauf rückgängig machen. Darauf aber ließ sich der Käufer nicht ein. „Wir hatten einen mündlichen Vertrag über die Angeklagte geschlossen, den mehrere Zeugen bestätigt hatten“, sagte er im Gericht und verwies darauf, dass er bereits Geld in Ersatzteile investiert hatte. Wiederum einige Tage später kam die Polizei zur Hausdurchsuchung und beschlagnahmte das inzwischen in Einzelteile zerlegte Moped, parallel dazu zeigte die Besitzerin die 39-Jährige wegen Unterschlagung der Schwalbe an und bezifferte den Schaden auf 1000 Euro. „Ganz ehrlich: Hier geht es nicht um das Bernsteinzimmer, sondern um ein altes, nicht mehr fahrbereites Moped“, sagte der Käufer, sichtlich irritiert ob des Aufwandes der Ermittlungsbehörden.

Die Klägerin indes leugnete vor Gericht das Telefonat zum Verkauf. Sie habe Ende Oktober abends einen Anruf von ihrer Freundin erhalten mit dem Kaufangebot, dem sie zunächst zustimmte, das sie aber nur 15 Minuten später widerrief. „Es ist die letzte Erinnerung, die ich von einem Vater habe“, begründete sie ihren Sinneswandel und unterstellte ihrerseits der Angeklagten, dass sie lüge. Sichtlich mitgenommen verfolgte diese die Aussage. „Das kannst Du doch nicht machen“, sagte sie betroffen und sprach von einer großen emotionalen Belastung, die die Anzeige und das Verfahren für sie bedeuteten. „Ich habe helfen wollen, nach bestem Wissen und Gewissen“, sagte die Angeklagte, die den Umschlag mit Geld und Kaufvertrag auch am Verhandlungstag nicht abgeben konnte.

„Für mich steht zweifelsfrei fest: Die Erlaubnis zum Verkauf ist erteilt worden“, sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und forderte einen Freispruch. Amtsrichterin Rohe folgte ihr. Sie sprach von schlüssigen Aussagen der vielen Zeugen, die den mündlich geschlossenen Vertrag bestätigt hatten – damit konnte die unbescholtene Hänigserin den Gerichtssaal sichtlich erleichtert als freie Frau verlassen.

Ob die Anzeige und Aussage der Klägerin ein juristisches Nachspiel haben werden, entscheidet nun die Staatsanwaltschaft.

Von Antje Bismark