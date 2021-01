Burgdorf

Unter erheblichem Einfluss von Alkohol hat eine heute 50 Jahre alte Frau im August vergangenen Jahres ihren Fiat Punto gesteuert. Während ihrer Fahrt habe sie durchaus andere Autofahrer in Bedrängnis gebracht, wie ein 55 Jahre alter Zeuge jetzt vor dem Amtsgericht Burgdorf sagte. Dort muss sich die Burgdorferin wegen der Straßenverkehrsgefährdung verantworten, die nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nach dieser Alkoholfahrt „ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs“ ist.

Der Zeuge bemerkte die Frau in der Nacht zum 8. August auf der Steinwedeler Straße in Höhe der Deponie. „Meine Frau hatte mich am Bahnhof Lehrte abgeholt und wir waren mit unserem Wagen hinter der Angeklagten“, sagte er in der Verhandlung. Er beschrieb, wie der Fiat mehrmals die Mittellinie überquerte, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge auf den Grünstreifen ausweichen mussten. An einer roten Ampel stoppte das Ehepaar seinen Wagen, die Frau wollte die Fiat-Fahrerin zur Rede stellen. „Aber sie hat nur das Fenster kurz heruntergelassen und ist dann einfach weitergefahren“, sagte der Burgdorfer.

Blutprobe ergibt 2,40 Promille

Da er und seine Frau die Fahrerin persönlich kannten, machten sie sich auf den Weg zu deren Wohnhaus – trafen sie aber nicht an. Deshalb habe seine Frau die Polizei alarmiert, die Beamten positionierten sich nach Aussage eines Polizisten an der Einfahrt zum Steinkamp. „Als der Wagen kam, haben wir ihn gestoppt und die Frau kontrolliert“, sagte der Beamte vor Gericht. Er erinnere sich an deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch und das Ergebnis des Alkomaten: Das Gerät habe mehr als drei Promille angezeigt, sodass die Beamten den Führerschein vorläufig sicherstellten. „Der Wert hat uns überrascht, weil wir keine Ausfallerscheinungen bei der Fahrerin bemerkt hatten“, sagte er. Eine später bei der Polizei entnommene Blutprobe ergab 2,40 Promille.

Angesichts dieses Wertes geht die Staatsanwältin von einer vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt aus. „Das war mehr als ein Bier“, sagte sie. Allerdings vermochte sich die 50-Jährige nicht zu erinnern, was und wie viel sie in welchem Zeitraum konsumiert hatte. Sie habe keinerlei Erinnerung an die Fahrt, ließ sie über ihren Rechtsanwalt Christopher Reichelt mitteilen. Er hatte Einspruch über den Strafbefehl mit 40 Tagessätzen eingelegt, weil die Frau seit dem Jahreswechsel arbeitslos ist. Allerdings will die Strafrichterin vor einem Urteil erst noch die Autofahrerin befragen, deren Mann jetzt ausgesagt hatte. Deshalb geht die Verhandlung am Montag, 8. Februar, um 8.30 Uhr vor dem Amtsgericht weiter.

Von Antje Bismark