Burgdorf

Statt mit einem erhofften Freispruch endet für einen 51-Jährigen aus Burgdorf der Widerspruch gegen einen Strafbefehl nun mit einer höheren Strafe. Das Amtsgericht verurteilte den Mann wegen einer fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 2400 Euro und insgesamt elf Monaten Fahrverbot. „Ich kann bei ihnen keine Reue erkennen“, sagte die Amtsrichterin in ihrer Urteilsbegründung.

Der Burgdorfer hatte ihrer Einschätzung nach im Oktober vergangenen Jahres nicht nur sich, sondern auch andere Autofahrer mit seinem Verhalten in Gefahr gebracht. Dies ergab sich aus den Aussagen zweier junger Frauen, die in jener Nacht möglicherweise Schlimmeres verhindert hatten. Beide waren mit einem VW Polo auf der Bundesstraße 3 in Richtung Celle unterwegs, als der 20-jährigen Beifahrerin gegen 2 Uhr ein stehender Wagen auf der rechten Fahrspur auffiel. Die 23 Jahre alte Fahrerin legte nach eigenen Angaben eine Vollbremsung hin, nur etwa einem Meter vor dem Fahrzeug konnte sie den Kleinwagen stoppen. Ein Ausweichen auf die linke Spur sei nicht möglich gewesen, weil dort andere Autos unterwegs waren, sagte sie und fügte auf Nachfrage der Richterin hinzu: „Wir waren schon geschockt, weil man dort nicht damit rechnet, dass jemand steht.“

Zeugin nimmt Fahrer die Autoschlüssel ab

Nach dem Bremsmanöver habe sie ihren Wagen vor das Hindernis, einen Skoda Octavia, gesetzt – und anschließend die Polizei alarmiert. Denn der 51-Jährige stieg aus seinem Auto aus und ging mit unsicheren Schritten zu den jungen Frauen, beide bemerkten dabei, dass er stark alkoholisiert war. „Ich habe ihn zu seinem Wagen zurückgebracht“, sagte die 23-Jährige, die dem Mann geistesgegenwärtig noch die Autoschlüssel abnahm.

Allerdings sei er kurze Zeit später wieder ausgestiegen und habe sich mit ausgebreiteten Armen auf die linke Fahrspur gestellt. „Als ob er sich umbringen wollte“, sagte die Zeugin. Ihr gegenüber hatte der Skoda-Fahrer, der in der Verhandlung schwieg und seinem Verteidiger das Reden überließ, angegeben, dass er sich in der Trennung von seiner Frau befinde und sein Bruder sich kurz zuvor selbst getötet hatte.

Sein Verteidiger argumentierte deshalb, dass der Angeklagte nicht betrunken gefahren sei, sondern erst an der Bundesstraße den Alkohol konsumiert hatte. Denkbar sei auch, dass eine andere Person den Skoda gesteuert und sich dann entfernt hatte. „Im Zweifel für den Angeklagten“, betonte er vor Gericht – allerdings konnte er damit die Richterin nicht überzeugen, zumal weder die Zeuginnen noch die eingesetzten Polizeibeamten an der Einsatzstelle einen Hinweis gesehen hatten, dass der Mann dort Alkohol getrunken hatte.

Unstrittig war, dass er in jener Nacht absolut fahruntüchtig war: Die Blutprobe, die ein Arzt in der Polizeiinspektion Burgdorf abgenommen hatte, ergab 2,38 Promille. Ein Polizist beschrieb den Mann in jener Nacht als desorientiert. „Er konnte nur mit unserer Hilfe aussteigen und zum Streifenwagen gehen“, sagte er. Den Skoda habe ein Abschleppunternehmen noch nachts abgeholt.

Richterin zweifelt nicht an der Trunkenheitsfahrt

Seit der Trunkenheitsfahrt muss der 51-Jährige auf seinen Führerschein verzichten, den die Beamten sichergestellt hatten. Der Strafbefehl sah zudem eine Geldstrafe von 1800 Euro vor. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch, dann hätte der Burgdorfer seine Fahrerlaubnis jetzt zurückbekommen. Aus Sicht der Richterin bestand an den Aussagen der Zeuginnen und des Polizisten keinen Zweifel, im Gegenteil: „Ich bin überzeugt, dass Sie den Wagen gefahren haben.“ Strafmildernd berücksichtigte sie, dass der Fahrer bislang nicht vorbestraft ist und sich seinerzeit in einer emotionalen Ausnahmesituation befand. Gleichwohl erhöhte sie die Geldstrafe auf 2400 Euro und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Zudem bleibt die Führerscheinsperre weitere vier Monate bestehen. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Von Antje Bismark