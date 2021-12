Burgdorf

47 Kilogramm schwer, 30 Zentimeter hoch und mindestens einen Meter lang: Das sind die Maße des Burgers, den Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) Burgdorf gebacken und gefüllt haben. Das Meisterwerk – das gewiss als Burgdorfs größter Burger bezeichnet werden kann – ist eine Gemeinschaftsarbeit der BBS-Abteilungen Gastronomie und Metall. Die Metallbauer konstruierten das Backblech für das Herzstück des Burgers, den 20 Kilo schweren Patty. Das gelang mit einigen Kniffen, Hammer und Schweißgerät.

Burger an Schüler und Lehrkräfte verteilt

Auch das Burgerbrötchen ist eine Herausforderung gewesen: Mit seiner Länge von mehr als einem Meter und einem reinen Teiggewicht von zehn Kilogramm konnten es die Schülerinnen der Gastronomie-Einstiegsklasse gerade so in den Schulbackofen heben. Die Klasse ist laut Fachlehrer Christian Bolzendahl auch maßgeblich verantwortlich für die Planung der Aktion, die Berechnung der Zutaten, die Zubereitung und Präsentation des Riesen-Burgers. Das gute Stück wurde schließlich in mehrere große Portionen geschnitten und an die anwesenden Schüler und Lehrkräfte der BBS verteilt.

Von Anette Wulf-Dettmer