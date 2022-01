Burgdorf/Langenhagen

Impfzentrum Hannover, Impfen im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt und jetzt in Burgdorf: Andrea Bahr-Niemeyer gehört seit einem Jahr zum Team der Johanniter-Unfallhilfe, das die Menschen in und um Hannover mit dem Piks gegen das Coronavirus versorgt. In dieser Woche setzten die Teams die 10 000. Impfung seit dem Start im Rathaus I. Diesen beruflichen Weg hat sich die 51-Jährige aus Langenhagen vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können, umso mehr freut sie sich jetzt über ihre Kollegen und ihre Chefin.

Vom Einzelhandel zu den Johannitern

Zunächst hatte Bahr-Niemeyer als Bürokauffrau gearbeitet, anschließend im Einzelhandel. „Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich gern mit Menschen zu tun habe“, sagt sie. Doch gesundheitliche Probleme zwangen sie im ersten Jahr der Pandemie zum Abschied vom Verkaufen, weil die Langenhagenerin aufgrund einer Erkrankung nicht mehr lange stehen kann. „Natürlich stellt sich die Frage, wie es weitergeht, ob und welche Fortbildungen ich bekomme“, sagt sie im Rückblick.

Andrea Bahr-Niemeyer hatte vor ihrem Jobwechsel nie mit den Johannitern zu tun. Inzwischen hofft sie, auch langfristig dort arbeiten zu können. Quelle: Antje Bismark

Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 begannen die Johanniter am Wasserturm in Hannover-Vahrenwald damit, die Teams für das Impfen zusammenzustellen. Bahr-Niemeyer bewarb sich nach einer Anzeige in den sozialen Medien – ohne genau zu wissen, was auf sie zukommt.

„Ich kümmere mich am liebsten um die Klebchen“

„Mein Vater ist förderndes Mitglied bei den Johannitern, das war mein einziger Bezug“, sagt sie und lacht. Inzwischen kennt sie den Verband sehr gut. Sie startete zunächst mit den Impfungen in den Heimen quer durch die Region. „Damals kannte ich noch niemanden von den anderen, das hat sich geändert.“

Aktuell stellen die Johanniter nach Aussage von Bettina Martin vom Fachbereich Kommunikation 34 Impfteams mit mehr als 350 Beschäftigten im Auftrag der Region Hannover. Sie erfahren am Vorabend, wo und mit wem sie am nächsten Tag eingesetzt sind – und längst hat Bahr-Niemeyer ihren bevorzugten Platz im Team gefunden.

Andrea Bahr-Niemeyer klebt die Chargennummern in die Impfausweise. Quelle: Antje Bismark

„Ich kümmere mich am liebsten um die Klebchen“, sagt die Mutter eines Sohnes. Die Klebchen – das sind die Aufkleber der Chargennummer für den gelben Ausweis. Diese gibt es an ihrem Tisch. Dabei behält sie die Impflinge auf deren Weg vom Arzt zum Impfen stets im Blick.

Alle, die die zweite oder dritte Dosis erhalten haben, spricht sie direkt darauf an. „Dabei frage ich, ob sie heute Biontech oder Moderna bekommen haben, einfach um eine Verwechslung zu verhindern“, beschreibt sie ihr Vorgehen. Alle, die sich die erste Spritze abholen, begrüße sie mit dem Satz: „Willkommen im Klub.“ Mehr sage sie nicht, denn sie, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, sei froh über jeden Impfwilligen. Und: „Es steht mir auch überhaupt nicht zu, die Entscheidung oder den Zeitpunkt zu kommentieren.“

„Die Menschen hier sind wirklich entspannt“

Der Rückblick auf ihr erstes Jahr bei der Impfkampagne spiegelt die gesamte Entwicklung wider: Am Anfang in den Altenheimen habe sie eine große Dankbarkeit der Bewohner erlebt, es folgten Wochen und Monate im Impfzentrum an der Messe. „Dort haben uns die Leute oft Kuchen oder Kekse mitgebracht, eine Frau kam sogar mit fünf Blumensträußen aus ihrem Garten“, sagt Bahr-Niemeyer.

Sie habe erlebt, wie wichtig Menschen die Impfung war, um Enkelkinder zu sehen oder die Eltern besuchen zu können. Sie habe aber auch Gespräche mit BBS-Schülern geführt, die sich um ihre Zeugungsfähigkeit sorgten, oder mit Anwohnern in Brennpunktvierteln, die trotz medialer Aufklärung extrem unaufgeklärt gewesen seien.

Johanniter geben Impfdosis nach Ablaufdatum Insgesamt 3094 Menschen in der gesamten Region Hannover haben seit Jahresbeginn eine um wenige Tage überlagerte Dosis von Moderna erhalten – auch im Impfzentrum Burgdorf verabreichten die Johanniter von Montag, 3. Januar, bis Dienstag, 11. Januar, die betroffene Charge mit der Nummer LOT000087A. Die Nummer ist im Impfausweis eingetragen worden. Wer diese Nummer nicht findet, ist nach Angaben der Region nicht betroffen. Alle andere bekommen bis spätestens Sonnabend, 15. Januar, eine Nachricht von der Gesundheitsbehörde, nach deren Angaben die Impfpanne jedoch keine gesundheitlichen Folgen nach sich zieht. Gleichzeitig richten die Johanniter und die Region Hannover eine Hotline ein, die ab Freitag, 14. Januar, freigeschaltet ist. Die Telefonnummer lautet (05 11) 61 61 11 01 und ist täglich, auch am Wochenende, zwischen 9 und 17 Uhr geschaltet. bis

Nun versorgt die engagierte Frau die Burgdorfer und Auswärtige, die zur Marktstraße kommen, mit dem Vakzin. „Die Menschen hier sind wirklich entspannt“, lautet ihre Bilanz – und die bezieht sie auch auf jene Wochen, als sich die Schlange der Impfwilligen durch die angrenzenden Nebenstraßen zog. Denn wer an ihrem Tisch steht, hat letztlich alles hinter sich: Wartezeit, Anmeldung, Arztgespräch, Impfung. Aber auch jene, die die Johanniter abends vor dem Rathaus ansprechen, wenn noch aufgezogene Spritzen zu Verfügung stünden, reagierten verständnisvoll.

„Das macht einfach nur Spaß“, sagt die 51-Jährige, die nach eigenen Angaben nicht damit gerechnet hatte, so lange dabei sein zu dürfen. Nun hoffe sie auf eine Weiterbeschäftigung bei den Johannitern – beim Impfen oder dort, wo sie gebraucht werde.

Noch aber setzen die Teams an jedem Tag etwa 100 Spritzen, diesen Wert hatte die Region bei der Eröffnung am 8. November veranschlagt. Der Spitzenwert indes wurde am 22. November mit 629 Impfungen verzeichnet, sagt Martin. „Und mit nur zwei Teams“, ergänzt Bahr-Niemeyer. In dieser Woche begrüßten sie und ihr Team den 10 000. Impfling – eine Zahl, die selbst die einstige Neueinsteigerin beeindruckt.

Von Antje Bismark