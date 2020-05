Das Dorf Burgdorf-Otze hat einen neuen Ortsbürgermeister. Der Ortsrat wählte am Donnerstagabend den Christdemokraten Andreas Meyer als Nachfolger von Ulla Träger, die das Amt aus persönlichen Gründen abgab.

Ulla Träger übergibt in der Ortsratssitzung in der Sporthalle die Amtskette an ihren Nachfolger Andreas Meyer. Quelle: Franka Haak