Burgdorf

Angebranntes Essen in einem Friseurgeschäft im Bereich Am Brandende/ Bahnhofstraße hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr für einen Feueralarm gesorgt: Die Ortsfeuerwehr Burgdorf rückte unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Florian Bethmann aus, nachdem Zeugen zunächst Rauch in den Räumen bemerkt hatten. „Wir waren mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort“, sagte Bethmann, nach dessen Angaben zudem zwei Streifenwagen und ein Rettungswagen zu dem möglichen Brandherd gefahren waren. Sie alle konnten nach der Entwarnung kurze Zeit später in ihre Dienststellen zurückkehren.

Auch beim Friseur sowie den angrenzenden Geschäften und Gaststätten ging der Alltag weitgehend ungestört weiter.

Von Antje Bismark